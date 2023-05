Dua Lipa debutará como diseñadora de Versace

Redacción

Europa.- Desde su primer álbum discográfico en 2017, los reflectores no han dejado de estar sobre Dua Lipa, quien no deja de sorprendernos, pero no solo por eso, sino también por su estilo único con el que suele sorprendernos en diferentes red carpets o en su propia cuenta de Instagram.

Siendo de destacar que ahora es su sentido de la moda el que la llevará a vivir una nueva aventura, pues debutará como diseñadora de ropa; dicha noticia llega sólo dos días después de que la cantante haya hecho una gran entrada el pasado lunes durante la Met Gala, donde no solo fue co-anfitriona del evento, sino que se robó todas las miradas con un vestido de novia vintage que Karl Lagerfeld diseñó para la casa francesa Chanel.

Y todo parece indicar que no habría una opción más acertada para Dua Lipa en esta nueva aventura en su carrera y es que la hemos visto tener una relación bastante cercana con la maison y con Donatella Versace, quien dirige la casa italiana.

Fue este día que se dio a conocer la noticia, a través de la cuenta de Instagram de Dua y Versace, en el post se deja claro que Donatella y la cantante se unen en una colaboración para diseñar una colección femenina que lleva por nombre La Vacanza.

Lo mejor de todo es que no es una entrega que tardaremos en conocer, pues esta colección verá la luz en menos de veinte días, específicamente el 23 de mayo y será en Cannes, Francia; colección que será puesta a la venta inmediatamente después de su haberla presentado durante un desfile.

Al respecto Donatella comento a través de Instagram: “siempre me ha inspirado un proceso de diseño colaborativo. Trabajar con Dua en esta colección ha sido muy emocionante y me encanta la dinámica entre nosotras. Dua es fuerte, intrépida y libre y su visión creativa es excepcional. El verano es una época mágica. Capturaremos este sentimiento y los colores de esa época del año con un desfile de moda verdaderamente especial e íntimo en Cannes”.

De la nueva colección de Versace y Dua Lipa se anticipa que sin duda la elegancia y sensualidad será algo que estarán presentes en los diseños, pues son elementos característicos de la casa y que se fusionan bien con el estilo de Dua; subrayando que la cantante es fan de las piezas cut out, así que no tendremos duda de que este será un must dentro de la nueva entrega.

A Dua la hemos visto llevar múltiples diseños de la casa y aunque algunos son en colores sobrios, la mayoría de ellos ha contemplado los colores vibrantes, específicamente el color rosa con elementos shiny, así que existe una gran posibilidad de que estos elementos se hagan presentes.

En su oportunidad Dua Lipa afirmó: “estoy absolutamente encantada de haber co-diseñado la colección femenina “La Vacanza” para Versace con Donatella. Ella y yo hemos formado un vínculo tan fuerte a lo largo de los años, y estoy muy agradecida por el apoyo que he recibido de ella y de todo el equipo desde el comienzo de mi carrera. Para ella, darme el honor de co-diseñar esta colección y dejar que todas mis inspiraciones de verano se vuelvan locas ha sido un sueño. Estoy muy orgullosa de esta colección y no veo la hora de presentarla en Cannes”.

Y si bien esta es una noticia que no esperábamos, tampoco nos sorprende que se realice con la maison italiana, y es que aunque Dua desfiló con Balenciaga en su entrega de Alta Costura y tiene una gran relación con otras casas y sus diseñadores, como jacquemus, Versace ha estado más cerca de ella.

Vale mencionar que la casa italiana fue quien la vistió para su primera Met Gala, en 2019, además la casa también la ha firmado para ser protagonista de su campaña en junio del 2021 y para que sea la modelo estrella de uno de su desfiles, como el de primavera verano 2022.

Aunado a ello la cantante se ha robado la alfombra roja de los Grammy con diseños de la casa, en 2021 con un naked dress con una gran mariposa al centro y al siguiente año con un vestido de 1992 de la casa que también habrían llevado otras grandes celebridades.

*Con informacion de Quién.