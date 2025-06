Dua Lipa confirma su compromiso con Callum Turner

Redacción

EU.-Dua Lipa, quien se ha convertido en una superestrella de la música pop, confirmó oficialmente su compromiso con el actor británico Callum Turner, en una entrevista íntima y reveladora para la edición de junio de British Vogue, publicada este jueves.

“Sí, estamos comprometidos. Es muy emocionante”, confesó la famosa de 29 años, con una sonrisa que, según describe la publicación, no podía disimular.

La cantante compartió que Turner, de 35 años, diseñó un anillo de compromiso especialmente para ella, tras consultar con algunas de las personas más cercanas a su corazón: sus mejores amigas y su hermana menor, Rina Lipa.

“Estoy obsesionada con el anillo. Es muy yo. Me encanta que haya involucrado a personas que me conocen tan bien. Es reconfortante saber que la persona con la que planeas pasar tu vida te conoce tan profundamente”, añadió la intérprete de “Levitating”.

Cuando se le preguntó por los planes de boda y la probable fecha en la que se celebraría, la famosa respondió que aún no hay nada definido y que se están tomando las cosas con calma.

“Quiero terminar mi gira, Callum está filmando, así que estamos simplemente disfrutando este momento. Nunca he sido de las que sueñan con vestidos de novia o planean cada detalle. Y ahora me encuentro preguntándome: ‘¿Qué me pondría?’”, comentó entre risas.