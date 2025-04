DT del Cruz Azul minimiza accidente automovilístico que involucra a Willer Ditta

Redacción

Ciudad de México.-La mañana del lunes 21 de abril se difundió la noticia de un accidente automovilístico ocurrido el día anterior en la Ciudad de México, donde se vio involucrado Willer Ditta, defensor del club Cruz Azul. Aunque no hubo fallecidos, se reportó que una persona resultó herida, y más tarde se reveló que también hubo tres menores lesionados en el siniestro.

El hecho ha causado controversia no solo por la participación del futbolista, sino por las acusaciones que surgieron después. En entrevista para el medio ESTADIO Deportes, la madre de una de las víctimas aseguró que Ditta amenazó de muerte a una menor de 14 años, además de agredir físicamente a un adulto mayor. Así quedó uno de los autos involucrados en el accidente de Willer Ditta (X/ @Gposiadeoficial)

“No buscamos dinero, buscamos justicia”, declaró la madre, quien además denunció un presunto caso de corrupción y protección a figuras públicas. Según su testimonio, tras el choque, Ditta bajó del vehículo e inició una serie de amenazas y gritos contra los involucrados. Posteriormente, habría sido retirado del lugar por una camioneta negra junto con su hermano, sin que acudiera a declarar ante el Ministerio Público.

“Sólo nosotros fuimos al Ministerio Público”, denunció la mujer, quien lamentó que el jugador no enfrentara las consecuencias en el momento, mientras ellos sí cumplieron con los procedimientos legales.

Ante esta situación, se esperaba una postura firme del club o de su cuerpo técnico. No obstante, en conferencia de prensa previa al partido de ida de las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2025 frente a Tigres, el director técnico de Cruz Azul, Vicente Sánchez, restó importancia a lo sucedido.

“Lo de Willer es algo extra cancha que ya se solucionó y ya estamos enfocados en el partido de mañana”, comentó el estratega uruguayo, sin entrar en detalles sobre las acusaciones ni aclarar si el club tomará alguna medida disciplinaria.

Hasta el momento, ni el futbolista ni la institución cementera han emitido un comunicado oficial sobre las denuncias de agresión y amenazas. El silencio por parte de Cruz Azul ha generado críticas en redes sociales, donde aficionados y periodistas deportivos exigen claridad y responsabilidad ante lo que podría tratarse de un caso grave de violencia e impunidad.

El caso continúa generando atención mediática, especialmente por la participación de menores de edad y un adulto mayor, y por la denuncia explícita de que las autoridades no actuaron conforme a derecho debido a la identidad del implicado.

Mientras tanto, el club se prepara para enfrentar uno de los partidos más importantes de su temporada, pero con una polémica que ha puesto en entredicho su manejo institucional ante los escándalos fuera del campo.

