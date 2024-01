Drogas tema toral en seguridad en Jesús María

Frida Fonseca

Jesús María, Ags.- El tema toral de seguridad en la municipalidad son “las drogas, los jóvenes que caen en las drogas son un problema para la seguridad, riñas, robos, peleas, todos los problemas de seguridad vienen a partir de las drogas”, reconoció el alcalde, José Antonio Arámbula López.

Confirmado que por ello se haya puesto especial atención a la prevención de ahí que en su gestión se han puesto en marcha diversas acciones, ‘sí, por que como el tema son las drogas, hay que prevenir las drogas, y es por eso que estamos invirtiendo mucho dinero en cultura, en deporte, en programas sociales en apoyo, en trabajo social, en programas que nos ayuden a que todas las digamos los jóvenes tengan oportunidades de desarrollarse y salir adelante, estudios, educación, capacitación, trabajo para los que están desempleados para que no caigan en las drogas y no caigan en este flagelo que nos está pegando muy fuerte’.

‘Yo te puedo decir que 100%, pues no, no cumplen, por que hay jóvenes que vuelven’, reconoció el primer edil panista, quien en seguida explicó ‘por qué su entorno los hace volver a caer, hay jóvenes que necesitamos quitárselos a sus familias, que se cambien de lugar de vivir para que no vuelva a caer, porque su papá se droga, su tío se droga, su vecino se droga, y vuelven a caer, necesitamos sacarlos de ese entorno para poderlos ayudar’.

Para culminar subrayó, ‘pero te puedo demostrar que hay 15 jóvenes que los tengo en rehabilitación, su graduación es el 7 de febrero, llevan seis meses con nosotros, es la tercera generación que sale y les voy a dar trabajo aquí y debo decirte que tengo de generaciones anteriores trabajando ya con casi dos años que no han caído en las drogas, tienen un trabajo estable, han salido adelante han estudiado la secundaria y yo creo que no al 100%, pero la mayoría han salido bien’.

Por cierto que Arámbula López fue interrogado sobre las sustancias ilícitas más frecuentes a lo que respondió ‘pues desgraciadamente son muchas pero es el cristal, los inhalantes, ya hay hasta drogas sintéticas más fuertes que hay que cuidarlos porque luego ya no quedan bien, después de probar eso ya baja su capacidad intelectual y emocional’.