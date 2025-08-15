Drake Bell amenaza con demandar a La Casa de los Famosos México por historia de Mariana Botas

Redacción

El cantante y actor estadounidense Drake Bell se encuentra en el centro de la polémica en México, luego de que Galilea Montijo, conductora principal de La Casa de los Famosos México (LCDLFM), revelara que el artista amenazó con demandar a la producción si no retiraban los clips donde la actriz Mariana Botas relató un supuesto encuentro romántico con él en un antro de la Ciudad de México.

“Resulta que el niño Bell habló muy enojado amenazando que si no bajaban esa información ‘los veo en la corte’”, contó Montijo durante la transmisión en vivo del programa Hoy este viernes 15 de agosto.

La conductora aseguró que la reacción sorprendió al equipo, ya que Bell suele mostrarse amable con la prensa mexicana. “Muy enojado, pero ya frente a las cámaras ‘no me acuerdo’. Qué raro, es muy lindo él, no sé por qué estaba enojado”, agregó.

La controversia surgió luego de que Mariana Botas narrara en el reality que había compartido un beso con Bell durante una noche de fiesta. El cantante fue cuestionado sobre el tema durante la grabación de un videoclip en la capital mexicana.

“Es una amiga mía… un romántico beso en una noche en el antro, fue muy romántico, la luz fue como así, la miré y muy lento, así como una película… No me acuerdo, estaba en un antro, no recuerdo nada”, respondió con humor, sin dar más detalles.

Bell, conocido por su papel en la serie Drake & Josh de Nickelodeon, ha enfrentado en el pasado diversos problemas legales. En 2018 fue denunciado por acoso a una menor y, en 2024, sentenciado a dos años de libertad condicional en Estados Unidos tras declararse culpable de poner en peligro a un menor y difundir material perjudicial para menores.

Como parte de su sentencia, el artista debía realizar 200 horas de servicio comunitario en California y no tener contacto con la víctima. En ese momento, Bell se disculpó públicamente en la corte, asegurando que aceptaba su responsabilidad y lamentaba el daño causado.