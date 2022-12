Dotan con más ambulancias al sector salud de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con la intención de que Aguascalientes tenga el mejor sistema de salud del país, la gobernadora Tere Jiménez comenzó a gestionar equipamiento que permita eficientar el trabajo del personal del sector, en este caso de paramédicos del estado.

La gobernadora gestionó 4 nuevas ambulancias provenientes de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública; 2 destinadas a la capital, una más al municipio de Calvillo y otra más a Pabellón de Arteaga.

Arturo Álvarez Ortiz, paramédico del Sistema Estatal de Emergencias Médicas de la Secretaría de Salud del Estado, es uno de los operadores de dichas ambulancias: “Mi formación inicial fue en Cruz Roja, pero me gustó tanto que después me sume al Sistema Estatal de Emergencias y ya tengo 22 años de servicio, en los que una de las mejores cosas que me han pasado es recibir vida dentro de las ambulancias”, mencionó Arturo.

Precisó que con estas unidades de atención prehospitalaria se logra hacer más eficiente el servicio que se brinda a la población, ya que son vehículos equipados con herramientas como monitores, desfibriladores y ventiladores de nueva generación que facilitan la atención a los usuarios, lo que en ciertos casos puede significar de vital importancia.

Arturo destacó la visión de la gobernadora por fortalecer un rubro tan importante como es la salud, pues la calidad de vida de todos y todas depende en gran medida de la misma.