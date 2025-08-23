Dorados de Chihuahua le gana a Panteras de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Panteras perdió el primer juego de la serie en el Gimnasio Bernardo Aguirre, casa de Dorados de Chihuahua, con marcador de 86-67.

A pesar de que el equipo de Aguascalientes se mantuvo en el toma y daca los tres primeros cuartos, los locales iniciaron el último episodio con tres triples seguidos para sumar importante ventaja la cual mantuvieron de manera inteligente.

Dos felinos alcanzaron el doble dígito, Stedmon Lemon con 20 puntos y Terrel Brown con 18.

Por parte de Dorados los mejores anotadores fueron Charles Mitchell con 16, Akia Pruitt 12, Tyren Johnson 11.

Ambas escuadras se volverán a enfrentar este sábado 23 de agosto a las 18:00 horas.

1 2 3 4 Total

Dorados de Chihuahua 18 18 22 28 86

Panteras de Ags 17 15 21 14 67