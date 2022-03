Donovan Carrillo se retira de mundial de patinaje artístico. Sus patines no llegaron a tiempo

Redacción

El mexicano Donovan Carrillo no competirá en el Mundial de Patinaje Artístico 2022 en Montpellier, Francia, ya que sus patines nunca llegaron a la competencia.

“Hablé con el entrenador y me informa que una empresa de paquetería no le entregó los patines de Donovan a la aerolínea y están extraviados. Le dieron unos nuevos pero no se sintió cómodo”, dijo la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá.

Hace unos días, el atleta manifestó en sus redes sociales que sus patines no llegaban y que estaba preocupado al respecto.

Así es como los mexicanos nos quedaremos con las ganas de ver al joven deportista dentro de otra competición internacional.