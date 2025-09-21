Donovan Carrillo consigue boleto para Olímpicos 2026

Redacción
Beijing.- El patinador mexicano Donovan Carrillo sumó un nuevo logro a su exitosa carrera al conseguir el boleto para los Juegos Olímpicos de Invierno 226.
Carrillo se alzó con la medalla de bronce en el Clasificatorio de Patinaje Artístico Beijing 2025, para confirmar su momento deportivo, en el patinaje artístico.
La competencia, celebrada en la capital china, fue crucial para los atletas, ya que otorgaba las últimas cinco plazas disponibles para la disciplina en la justa olímpica.
Con este bronce, el patinador de 25 años, volverá a representar a México en una justa olímpica. Ahora para los Juegos Olímpicos de 2026 a celebrarse en las ciudades italianas de Milán y Cortina de Anpezo.