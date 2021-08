Donde no estén las condiciones, no se arrancará el ciclo escolar: SNTE

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Aquellas escuelas que no cuenten con las condiciones sanitarias necesarias para recibir a los estudiantes no arrancarán el ciclo escolar el próximo lunes, señaló el representante de la Sección 01 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Ramón García Alvizo.

“Donde no estén las condiciones sanitarias, donde no estén las condiciones de los diferentes servicios básicos, ahí está acordado que no arrancará el ciclo escolar hasta que las condiciones sean favorables para los alumnos, los padres y los trabajadores”, comentó en entrevista con los medios.

El líder sindical señaló que a días del regreso a clases, se tiene el reporte de por lo menos 5 casos positivos de Covid-19 entre docentes, cerca de 290 maestros que no están vacunados y 200 escuelas que no cuentan con el equipamiento necesario para brindar los servicios básicos.

Ante ello, comentó que será el viernes 27 de agosto cuando el SNTE de a conocer las escuelas que sí podrán retomar las actividades presenciales, así como las condiciones en las que los maestros trabajarán en este periodo escolar.

“El viernes nosotros revisaremos de manera puntual, cuáles escuelas están en condiciones y cuáles no podrán regresar, no se trata regresar por regresar, aquí lo que hemos platicado cómo vamos a regresar, en qué condiciones”

Más adelante, reconoció que aún existe incertidumbre entre los madres y padres de familia sobre la seguridad de enviar a sus hijos a las aulas, por lo que la primera semana de clases será determinante para hacer los ajustes necesarios a los protocolos necesarios, indicó.

Finalmente, mencionó que el SNTE respaldará las necesidades de los maestros y del resto de trabajadores de la educación en la entidad.