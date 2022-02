Doña Cuquita afirma que ha recibido señales de Vicente Fernández

Redaccción

Jalisco.-Esposa de famoso asegura que ha recibido mensajes desde el más allá.

María del Refugio Abarca, mejor conocida como Doña Cuquita, reveló que ha recibido señales de su esposo, el fallecido Vicente Fernández.

De igual manera, lo mandó felicitar por su cumpleaños.

Una misteriosa cruz que doña Cuquita percibe como marcar territorio de su desaparecido esposo.

El duelo que vive doña Cuquita es un mar de emociones, pero también de fortaleza.

Tras la foto que Alejandro Fernández publicó con ella en uno de sus conciertos, reveló que vivió emociones fuertes.

No aguanté, todavía, dije que sí estaba listo, pero no, quise ver el show, pero dije no, nada más con verlo a él ensayar y el mariachi, le dije que no estaba lista. Cuando estaba ensayando no pude, me puse a llorar, me salí, dije que no estaba preparada. Me salí y me vine a mi casa”