¡Don Pedro Rivera estrena novia!

Apenas el año pasado, don Pedro Rivera le dio la gran sorpresa a sus fans al informarles que se había casado con Juana Ahumada, de quien se conocía muy poco.

Este viernes 7 de febrero, el papa de Jenni y Lupillo Rivera presentó por primera vez en la televisión a la que ahora es su esposa.

El productor y cantante aprovechó su visita al programa 'Un nuevo día' dar a conocer públicamente a Juana Ahumada. Don Pedro indicó que si no lo había hecho antes era por respeto a ella.

“A las personas que han pasado por mi vida, gracias a Dios. Yo a todo mundo respeto, aunque se expresen mal de mí o lo que sea, no dejan de ser de mi familia, así que por ese respeto no la hemos mostrado”, señaló.

Por su parte, la nueva pareja del patriarca Rivera habló sobre la relación que lleva con su nueva familia: “Muy bien, me he sentido muy bien, me han tratado muy bien todos”, dijo.

Incluso, Ahumada compartió cómo es que don Pedro Rivera llegó a su corazón: “Es un hombre, una persona que tiene mucha pasión por lo que hace, a mi me encanta eso y no se rinde con nada, ni aunque lo pisoteen no se rinde; es muy respetuoso de las personas y a mí me encanta eso”, relató.

Tras un larguísimo matrimonio con Rosa Saavedra, con quien tuvo cinco hijos, don Pedro se dijo listo y renovado para comenzar una relación, en la que procurará no cometer lo mismos errores del pasado.

“Somos personas que vamos aprendiendo todos los días y todo se va acumulando poco a poco. Ahora soy una persona que va directo a lo que estamos haciendo, disfruto lo que estamos haciendo, abierto mentalmente para todas las personas”, aseveró.

Con información de TVyNovelas