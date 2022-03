Dolores Castro, la poeta de Aguascalientes que sedujo a Francia

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags,- Considerada una de las mejores escritoras de su generación en el país, la poeta originaria de Aguascalientes Dolores Castro falleció este miércoles, a escasos días de cumplir 99 años.

Alumna de derecho, pronto encontraría en las letras su verdadera pasión escribiendo su primer poemario a los 27 años, que brindaría una prolífica obra que inclusive llegó a ser traducida al francés.

Nacida en esta ciudad el 12 de abril de 1923, Dolores Castro Varela vivió su niñez en la capital hasta que su familia se mudó, primero a Zacatecas, y luego a la Ciudad de México en donde culminaría estudios de derecho. Después obtuvo una maestría en Literatura Española por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Castro Varela seguiría incrementando su historial académico, alcanzando inclusive un postgrado en España, en historia del arte por la Universidad Complutense de Madrid.

De regreso a México, se enfocaría a la poesía que comenzó a desarrollar desde los años cincuenta. Su primer poemario El corazón transfigurado fue publicado en 1949, al año siguiente fue editado Siete Poemas y para 1952 redactó Dos Nocturnos.

Otras obras de su autoría fueron La tierra está sonando, Cantares de vela, Soles, Las Palabras, Íntimos huéspedes y Qué es lo vivido por el cual fue premiado con el Premio de Poesía Sinaloa en 1980. Otro galardón fue el Premio Netzahualcóytol en 2004, que compartió con el también poeta José Emilio Pacheco. Sin mencionar diversas antologías de su obra.

También tuvo espacio para la docencia, impartiendo clases en academias de Morelos y Estado de México, aunque fue particular sus aportes en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, de la capital del país.

En su momento, formó parte del grupo Ocho Poetas Mexicanos, nombre otorgado por una antología que reunió su obra, al lado de Alejandro Avilés, Roberto Cabral del Hoyo, Javier Peñalosa, Honorato Magaloni Duarte, Efrén Hernández, Octavio Novaro y Rosario Castellanos.

La poesía de la aguascalentense trascendió las fronteras mexicanas, siendo traducida al francés en 2003 por la editorial Índigo, con sede en París.

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de la autora, el gobernador panista Martín Orozco Sandoval lamentó el deceso en su cuenta de Twitter y escribió “Hasta el momento de volvernos a encontrar, nos quedamos con su poesía y su ejemplo”, acompañado de una fotografía con la autora.

Mientras el alcalde Leonardo Montañez Castro apuntó “Lamento profundamente el fallecimiento de la narradora, poeta y crítica literaria orgullosamente aguascalentense maestra Dolores Castro. Envío mi más sentido pésame a su familia y amigos, acompañado de un abrazo solidario en este triste momento”.

Cabe mencionar que en junio de 2009 fue objeto de un reconocimiento por parte de autoridades culturales locales y donde en ese momento subrayó: “Este homenaje no es para mí, sino para la poesía, no soy yo la que existe sino la poesía, yo no soy su autora sino todos ustedes que la nombran. Ha sido tan difícil mi vida y lo sigue siendo, ahora más que antes porque tener 82 años, ser anciana, mujer y seguirme llamando poeta es muy difícil”.