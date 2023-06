Docuserie de Paco Stanley busca la verdad sobre el homicidio

Redacción

México.- Como un acercamiento importante a la verdad calificó el escritor y director, Diego Osorno, la serie documental de cinco episodios, ‘El Show: Crónica de un Asesinato’, que conmemora los 24 años del asesinato del conductor televisivo Paco Stanley, y en la que sus protagonistas y varios relacionados al caso revaloran lo vivido a cámara, misma que llegará a la plataforma ViX.

Osorno, periodista de investigación, experto en temas de narcotráfico y autor de una reveladora biografía del magnate Carlos Slim, cuenta sobre el proyecto, que lo aceptó hace 15 meses, y cuando se lo ofrecieron Marie Jeanne Kushfe y Dayana Rodrigues, directora y productora de N+ Docs, respectivamente, se propuso abarcar, desde un eje que es parte de su método de trabajo: poder, justicia y rebeldía, muchas aristas sobre las que quedaron numerosas preguntas.

En este sentido apuntó “empecé a explorar el caso y de inmediato me di cuenta que había ahí muchas cosas que seguir, que deshebrar puntualmente sobre el caso. Aparte de las situaciones criminalísticas, había una serie de consideraciones sociales y políticas de esa época que me parecían muy relevantes y que están puntualmente marcadas”.

A lo que añade: “en última instancia hay cuatro protagonistas de los hechos: Mario y Brenda Bezares (patiño de Stanley y su esposa), Paola Durante (edecán de su programa Una Tras Otra) y Erasmo Pérez (llamado ‘El Cholo’ y detenido al igual que Bezares y Durante por su posible participación en el homicidio), que tienen, a partir de su propia experiencia en este caso y en ese contexto político mediático en el que ocurrió, una historia muy importante que está documentada y que seguramente va a generar un grado de empatía, de reflexión y de consideración por parte de la audiencia”.

Refiere además que cada episodio de cerca de una hora de duración, presenta informaciones provenientes de medios que dieron puntual seguimiento al caso, como Grupo Reforma, del que se muestra material hemerográfico, así como testimonios del entonces editor de la sección Justicia, Francisco Rodríguez.

Osorno, de 42 años destacó: “para mí era sumamente importante incluir también a periodistas en esto, pues yo vengo de ahí y me parecía fundamental”; y se precisa que cada capítulo arroja perlas testimoniales, como una de Benito Castro, amigo y colaborador de Stanley, quien reconoce que el fallecido artista sí tenía contacto con Amado Carrillo “El Señor de los Cielos”, a quien vio de espaldas una vez en el estudio de producción que Stanley y Bezares manejaban por su cuenta.

Por su parte Bezares cuenta el “infierno” que vivió tras la muerte de Paco, su arraigo, su ingreso a la cárcel, el deterioro de su matrimonio, imagen y carrera, y hasta aclara el célebre episodio que fue tema nacional muchas semanas: la supuesta bolsita “con polvo blanco” que se le cayó cuando bailaba su popular “Gallinazo”.

En la docuserie están también Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego, dueños de Televisa y TV Azteca, quienes destinaron miles de horas al aire para reclamar justicia al entonces recién electo Jefe de Gobierno capitalino, Cuauhtémoc Cárdenas, quien en este documental con formato cinematográfico insiste en que fue desmedida la propaganda televisiva contra su administración.

Resaltando que “creo que en el documental se esclarecen algunas cosas, se generan nuevas preguntas, pero fundamentalmente el caso Stanley forma parte de la cultura popular en México, desgraciadamente es un caso que está impune, pero que se ha vuelto un elemento de nuestra idiosincrasia”.

A lo que Osorno añade “incluso a la hora de querer hoy en día entender lo que pasó en el caso, me da la impresión que que no hay una narrativa que pueda dar de manera sustentada y coherente, una explicación. No la hay según yo, pienso que este trabajo va a permitir, si no llegar a la verdad, si acercarse a la verdad”.

Después de este trabajo, cuyo primer capítulo transmitirá esta la noche de este lunes Las Estrellas, previo a su arranque en ViX el miércoles, el periodista, resalta haber tenido plena y total libertad editorial y creativa, y resume que el caso Stanley evidencia que las autoridades llevaron de manera incorrecta todas las investigaciones, en las cuales hasta se mencionaron a los hermanos Amezcua, unos narcotraficantes, como autores intelectuales del homicidio.

Por cierto que El Show: Crónica de un Asesinato llega unos meses después de que la plataforma Prime Video anunciara una bioserie de Stanley estelarizada por Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez y Belinda, la cual ya ha sido desaprobada por la familia del conductor, especialmente por su hijo Paul Stanley, quien no podrá ver de momento este trabajo por estar recluido en La Casa de los Famosos.

En tanto que Osorno concluye que para esta serie documental no tuvo acercamiento con familiares de Paco, dado el desinterés de ellos en participar, y la línea clara de él de no hacer una biografía del personaje central.

*Con información de El Diario de Juárez.