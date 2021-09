Docentes de la Universidad del Bienestar en Calvillo inician huelga 

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Los únicos cuatro docentes que laboran en la Universidad del Bienestar Benito Juárez (UBBJ) ubicada en el municipio de Calvillo, declararon este lunes el inicio de una huelga activa después de percibir irregularidades por parte de las autoridades de la coordinación general de dicha institución educativa, como la saturación de trabajo, la falta de reconocimiento de su condición como trabajadores y las dificultades que enfrentan para poder impartir sus clases de manera adecuada, entre otras.

Salvador Martín Medina Torres, Coordinador Académico de la Sede Calvillo de la UBBJ, explicó en entrevista con El Clarinete dentro de la universidad se atienden a 108 estudiantes, los cuales están divididos en cinco grupos y a los que se les imparten 25 materias con la ayuda de sólo cuatro maestros, lo que ha derivado en una fuerte carga de trabajo para el personal docente. Indicó que dentro de las UBBJ, cada maestro debe cumplir con un tiempo de 35 horas semanales, sin embargo, ellos destinan casi 39.5 horas a la semana por la falta de personal, sin mencionar las labores administrativas que quedaron en sus manos.

Por otra parte, comentó que a raíz de la pandemia se implementó el modelo “Kaleidoscopio”, el cual divide las 6 horas diarias de clase en tres actividades: 2 horas dentro del aula, 2 horas de clase impartidas de manera virtual y 2 horas destinadas a las prácticas de campo. Sin embargo, esto a representado una gran dificultad para los estudiantes, ya que el 85% de ellos no cuenta con internet, una computadora o un automóvil para trasladarse a sus prácticas.

Además, Medina Torres resaltó que pese a toda las labores que realizan dentro de la institución, los docentes no están considerados por la UBBJ como trabajadores formales, sino como beneficiarios del programa educativo o colaboradores con convenios limitados a 6 meses, por lo que no cuentan con prestaciones sociales, vacaciones ni otras prestaciones de ley.

A esta situación se sumó el hecho de que todos los docentes percibieron una disminución de su quincena en el último pago correspondiente al mes de agosto, por lo que solicitaron una aclaración a la directora académica Raquel de la Luz Sosa Elízaga, y de paso, solicitaron la contratación de un docente más para reducir la carga de trabajo. Sin embargo, la autoridad dudó sobre la labor de los maestros de esta sede.

“Tuvimos un correo de la propia directora general donde pues más que darnos una respuesta, cuestionaba algunas cosas. Por ejemplo que si mis docentes realmente habrían dado esas 35 horas, que no se había aplicado a cabalidad un modelo que llama Kaleidoscopio; nosotros implementamos ese modelo con la prueba y error aunque no tenía claridad; ellos solo consideran que las horas de clase son las horas del grupo, pero pierden de vista que está la preparación de las materias, materiales, búsqueda de información, la planificación de prácticas, es una dedicación total y no es valorada”

Medina Torres agregó que por parte de la dirección general, se considera que los maestros de las UBBJ deben tener los mismos conocimientos de las carreras que se imparten en cada sede, por lo que no aceptan a egresados de otras licenciaturas o ingenierías aunque tengan una estrecha relación con las materias otorgadas en clase, situación que ha generado incertidumbre entre los docentes de Calvillo.

Por todo lo anterior, se determinó que a partir de este lunes, la Universidad para el Bienestar en Calvillo entraría a una huelga activa, es decir que los maestros no suspenderán las clases ni dejarán de recibir a sus estudiantes pero sí trabajarán bajo protesta portando una insignia rojinegra. Los maestros incluso ya esperan ser despedidos por la dirección general, sin embargo, el coordinador aseguró que no permitirán más atropellos de su parte.

“Somos perfectamente conscientes que después de este paso, seguramente nos van a dar las gracias, nos van a dar por finalizado el convenio de servicios y seguramente vamos a ser echados de aquí. Ya estamos cansados, prácticamente se nos ha maltratado y no tenemos pues una respuesta como debería de ser y de algo tan simple como el descuento de la quincena de los maestros, toda vez que tienen sobrecarga”