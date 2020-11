Docente de la UAA que fue premiado por el ICA, se mantiene en proceso judicial por violencia sexual

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El proceso legal iniciado en 2017 en contra de Alfredo Vargas, quien entonces era docente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y que fue vinculado a proceso tras la denuncia de tres universitarias que lo señalaban de cometer violencia sexual e institucional, aún no ha llegado a su fin.



En charla con El Clarinete la coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) en Aguascalientes, Violeta Sabás, quien sigue acompañando a las denunciantes, indicó que dicho proceso no ha terminado debido a que el acusado no ha cumplido totalmente con las acciones que se le solicitaron para reparar el daño causado a las alumnas, así como otros factores.



Sabás explicó que la denuncia, realizada en 2017, no pudo judicializarse hasta el año 2019, cuando un juez determinó que el docente sí había incurrido en la vulneración de los derechos de las jóvenes denunciantes. Es decir, que este proceso tardó dos años.



Posteriormente, se determinó que Vargas tendría que asistir a una serie de terapias psicológicas con la finalidad de que no repitiera las acciones que habría cometido en contra de las estudiantes en otros espacios educativos, esto como parte de la reparación del daño.



“Él hasta este momento ha negado los hechos y está en suspensión condicional el proceso. Ya había terminado en agosto pero, una de las pautas que se solicitaron fue que recibiera asistencia psicológica para evitar que esas violencias se volviera a reproducir, esas terapias son parte de la reparación integral del daño”



Sabás detalló que la reparación del daño constaba de por lo menos 12 sesiones psicológicas, las cuales fueron brindadas por parte del Centro de Salud Mental Agua Clara. Sin embargo, el docente no habría asistido a las 12 sesiones, por lo que no se puede dar por concluído el proceso.

“No avisaron en Agua Clara el número de terapias que eran necesarias, entonces sólo acudió a 4 cuando eran 12, entonces nosotras al ver ese resultado donde ni siquiera había un informe de lo que se había conseguido, volvimos a apelar y el mes pasado hubo una audiencia”

La coordinadora del OVSG agregó que en los últimos meses se llevó a cabo una apelación del proceso, ya que el docente no había acudido a sus sesiones y tampoco se han presentado informes sobre su avance dentro de las mismas.



“Ya prácticamente pasaron 3 años y aún no termina, porque sigue en suspensión condicional, esperando que cumpla con el plazo estipulado de las terapias, legalmente aún no concluye”, finalizó Sabás.

La denuncia se hizo pública en mayo del 2017 por parte de varias alumnas del Centro de las Artes y la Cultura de la UAA, quienes aseguraron que no recibieron la atención necesaria por parte de las autoridades educativas, por lo que decidieron acercarse al OVSG y a la Unidad de Justicia Familiar y Violencia de Género de la Fiscalía General del Estado, donde se inició el proceso legal.