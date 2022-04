Doblarse ante Trump sí es traición a la patria: Moreno

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, afirmó que violar la soberanía y traicionar a la Patria, es doblarse ante un mandatario extranjero, como lo fue Donald Trump, ex Presidente de los Estados Unidos, quien reveló que le ordenó al gobierno mexicano actual enviar solados a la frontera Sur para cerrar el paso a migrantes.

“Eso sí es violar la soberanía. Eso sí es traición a la Patria”, argumentó el líder nacional del tricolor frente al dirigente de Morena, Mario Delgado, a quien en el programa Las Noticias con Danielle Dithurbide, le precisó que el voto de los priistas y de la coalición “Va por México” en torno a la reforma eléctrica, fue un voto patriota.

En un debate en el que también participó Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, el Presidente Alejandro Moreno advirtió que Morena no tiene los votos para modificar la Constitución a su antojo. Por eso, agregó, de una vez les decimos que no van a debilitar ni a desaparecer al INE.

Además, puntualizó que su Reforma Electoral, como la proponen desde el gobierno y Morena, “no va a pasar”, y tampoco permitirán que militaricen la Guardia Nacional.

El líder nacional de los priistas aseguró que “ya le quedó claro a Morena que si no construye acuerdos y consensos, sus reformas no pasan. Aunque quieran decir que tienen buenos resultados, Morena se derrumba. Yo los escucho. Les encanta hablar del pasado. Pero hoy no tienen la mayoría calificada para estar modificando la Constitución”.

El Presidente Alejandro Moreno señaló que con el gobierno de Morena hoy hay el doble de homicidios, más secuestros y más feminicidios en México. “Es un gobierno que no habla de las mujeres. Vean lo que está ocurriendo en Nuevo León. Tenemos un gobierno insensible, que no atiende los problemas de las mujeres”, dijo.

El también Presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), subrayó que hay un discurso de odio generado por Morena, y México no va bien.

“Es falso que a Morena le importe lo que sucede en el país. Su dirigente, Mario Delgado, viola sistemáticamente la ley. Viven en una mentira. Incluso, hasta fue exhibido vacacionando cuando se discutía la Reforma Eléctrica”.

Recordó que cuando llegaron al gobierno, prometieron que iban a bajar la luz, el gas y la gasolina, pero mienten sistemáticamente y el país se les está cayendo a pedazos, aseveró el Presidente nacional del PRI.