Dobla las manos Valdez y habla de regreso a clases en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El retorno a clases presenciales en Aguascalientes en cuanto se cumplan una serie de condiciones mínimas de higiene e inmunidad, reiteró Mario Valdez Herrera, presidente de la comisión de Educación en el Congreso del Estado, quien mencionó que de momento estos requisitos no se han realizado en la práctica.

“Vuelvo a poner el ejemplo de Campeche, donde se regresó únicamente una parte de las escuelas. Aquí sí se regresará, posiblemente después de la vacunación, siempre y cuando que el semáforo esté en verde, que estén vacunados los maestros y que sea de manera voluntaria”, expuso el legislador por Nueva Alianza en entrevista.

Valdez Herrera hizo hincapié en cuanto a la existencia de carencias materiales como la falta de agua potable en algunos planteles educativos del estado, que sería básico para cumplir con el lavado de manos; además de un diagnóstico en torno a las condiciones en que se encuentran esas escuelas.

“Lo primero que debe haber es agua. Si no tenemos agua potable en las escuelas, cómo lavarte las manos que es parte de los protocolos que se están exigiendo o cómo solucionarlo; a lo mejor con pipas”, abundó el diputado neoaliacista.

– En síntesis, ¿no hay condiciones para un regreso a clases?

– En este momento, no las hay. Porque no están vacunados los maestros y sobretodo no están las condiciones en las escuelas.

El gobierno de Aguascalientes, con base a un anuncio de la Federación, adelantó una fase de vacunación a maestros a partir del próximo miércoles 28.

Hay que señalar que el propio titular del Instituto de Salud del estado, Miguel Piza reconoció que los alumnos son vectores de contagios.