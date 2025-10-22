DLD hace vibrar la Exedra en el Festival Cultural por los 450 años de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Festival Cultural de la Ciudad de Aguascalientes, en el marco del 450 aniversario de la fundación de la capital, vivió una de sus noches más esperadas con la presentación de la reconocida banda mexicana DLD, ante miles de asistentes reunidos en la Exedra del Centro Histórico.

El momento estelar de la noche llegó con DLD, una de las bandas más sólidas del rock alternativo mexicano, formada en 1998 y reconocida por su sonido melódico, potente y emocional. La agrupación ofreció un concierto vibrante que combinó nostalgia y fuerza de sus grandes temas coreados por miles de voces que hicieron retumbar la plaza.

“Ver esta Exedra llena, cantando al unísono y celebrando juntos la música, nos recuerda que la cultura es lo que nos une como comunidad. Este festival ha sido un abrazo colectivo, una muestra de lo que somos cuando trabajamos en armonía y celebramos nuestra historia. DLD nos regaló una noche inolvidable, y Aguascalientes respondió con el corazón”, expresó Iván Sánchez Nájera, director del IMAC.

La agrupación hidrocálida Veyer ganadora del concurso de rock “La Explosión”, impulsado por el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), con este impulso se reafirma el compromiso del festival con la promoción del talento local y la creación de espacios para nuevas generaciones de artistas.

El Escenario Principal del festival se prepara ahora para su gran clausura, consolidando al Festival Cultural de la Ciudad 2025 como una de las celebraciones más memorables dentro del Festival de Festivales por el 450 aniversario de Aguascalientes, con entrada libre en todos sus eventos.