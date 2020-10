Divide a ciudadanía eliminación de fideicomisos

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- La extinción de los fideicomisos en el país, la cual fue consumada por los diputados de Morena durante la madrugada de este jueves, ha generado debate y confusiones entre la población.

Desde científicos, investigadores, deportistas, cineastas hasta organizaciones internacionales como la ONU han cuestionado la determinación que elimina 109 fondos y fideicomisos que abonaban a temas de salud, derechos humanos, tecnología, entre otros.

Opiniones a favor y en contra se han generado, como se pudo constatar en un ejercicio realizado por El Clarinete donde participaron algunos ciudadanos que se han mantenido al tanto de la situación:

“Estuvo bien, no era más que pura robadera de ese dinero y ahora que se los quitaron ya se están enojando pero, pues eso se tenía que acabar en un momento ¿no? y ahora que ya les llegó alguien pues ya se enojaron. Yo digo que estuvo bien”, señaló Pedro, ciudadano ya jubilado.

“Creo que estuvo mal, porque se quitó todo para la ciencia, tecnología, investigación y todo eso es lo que debería ser lo más importante creo yo, porque en el país no se impulsa eso, estamos más atentos a otras cosas y pues ahora con lo del coronavirus pues es la ciencia lo que debería de importar creo yo”, expresó Juan José, quien es padre de familia.

“No sé si estuvo bien o estuvo mal, yo lo que espero es que no se deje ahora si que en el desamparo a nadie ¿verdad?, que se les deje ahí olvidados. He escuchado que dicen que esos fideicomisos ayudaban a mucha gente, a estudiantes, a empresas que bueno, quizá hubo quien no lo manejó bien pero, no sé”, opinó Ángeles, madre de familia.

“Yo creo que está bien porque se dice que había mucha corrupción, que de ahí se agarraba dinero y que al final no se iba ese dinero pues para lo que tenía que ser, pero ahora pues dicen que ya los van a entregar directamente. Si de verdad es así, pues que bueno”, dijo Ernesto, quien ya se encuentra jubilado.

“Yo creo que ni estuvo bien ni mal, que no hay diferencia, porque dicen que ahí se robaban el dinero, o sea sí, robar esta mal pero creo que al fin y al cabo si es dinero que se mueve de un lado a otro pues es la misma robadera, quien quiera robar se lo va a robar y ahí nadie se va a dar cuenta, y pues uno cómo se entera de que fue para aquello o para lo otro, uno sigue pagando igual, uno ve las cosas igual”, mencionó Erika, vendedora de mostrador.

“No sabría decirte porque la verdad todo está muy revuelto eso, unos dicen que sí y otros en la radio dicen que no y pues uno no entiende de esas cosas pues no sé si está bien ni mal, ojalá que sea para bien porque pues para eso votamos, para que se trabaje bien, pero yo no sé”, dijo Clementina, ama de casa.

Cabe mencionar que para la realización de este ejercicio de opinión, otros ciudadanos dijeron desconocer el tema en su totalidad, por lo que no pudieron manifestar un posicionamiento al respecto.