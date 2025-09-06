Disparan agentes contra familia en Reynosa; muere niño de 7 años

Redacción

Reynosa, Tamps.- Agentes de la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas abrieron fuego contra una familia la noche del jueves en la colonia Carlos Cantú, lo que provocó la muerte de un menor de 7 años y dejó heridos a sus padres.

De acuerdo con la información oficial, los elementos dispararon contra un vehículo Volkswagen en el que viajaban dos adultos y el niño, quienes se trasladaban desde Ciudad Victoria hacia Reynosa.

Al ingresar a la ciudad, la familia escuchó detonaciones de arma de fuego. Los oficiales primero dispararon a las llantas del vehículo y después contra sus ocupantes.

El padre resultó con una herida de bala en el rostro, la madre con dos impactos en el brazo y el menor recibió un disparo en la cabeza que le arrebató la vida en el lugar.

Cuando los agentes se acercaron y constataron que en la unidad sólo viajaba una familia y que no había armas, reconocieron que se habían confundido y ofrecieron disculpas.

Los adultos fueron trasladados a un hospital de la zona para recibir atención médica, mientras que la Fiscalía estatal no ha detallado si los agentes involucrados fueron asegurados tras la agresión.