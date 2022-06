Disminuyen volúmenes de presas de Aguascalientes al 75%

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Los volúmenes de presas en el estado han ido disminuyendo a consecuencia de la falta de lluvias, encontrándose en estos momentos en niegues del 75 al 80 por ciento, indicó que coordinador de Protección Civil en el estado, Héctor Manuel Reyes Hernández.

De igual manera el burócrata aseguró que por el momento ningún embalse se encuentra en una situación de riesgo, sin embargo se comenzará con las inspecciones, previo a la temporada fuerte de lluvias

.-¿Entonces las presas no representan riesgos?-Por el momento no, pero como te comentaba empezamos con los recorridos en las presas para determinar que no haya riesgos en caso de aumentar los niveles de agua.

Adelantó que en estos recorridos de supervisión participará la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional del Agua y las Coordinaciones Municipales de Protección Civil.

Finalmente Reyes Hernández sostuvo que de acuerdo a los pronósticos, se pudiera nuevamente rebasar la media estatal de 520 milímetros de lluvias en esta temporada.