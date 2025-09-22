Disminuyen ingresos al área de oncología infantil en el Hospital Hidalgo 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Se redujeron los ingresos al área de oncología infantil dentro del hospital Miguel Hidalgo, derivado de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya cuenta con oncólogos pediatras, despresurizando la carga de trabajo en el nosocomio estatal.

Sin embargo, se mantiene una casuística de atención de entre 40 a 50 pacientes por año, reveló en entrevista colectiva, Josiela Domínguez Sánchez, jefa del departamento de Oncología Pediátrica del hospital Miguel Hidalgo.

Detalló que en Aguascalientes el cáncer más frecuente es la leucemia aguda linfoblástica en los menores exclusivamente.

“De todos los cánceres, hablando de menores, la leucemia aguda linfoblástica va a representar entre el 25 y 30 por ciento y de ahí le siguen tumores del sistema nervioso central y posteriormente linfomas”.

Mencionó que el pico de incidencia de leucemia se tiene entre los 2 y 5 años de edad, aunque se pueden tener casos desde menos de un año o antes de los 18 años y en vida adulta.