Disminuye volumen de agua en la presa Calles de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En tan solo una semana los volúmenes de agua en la presa Calles de San José de Gracia han descendido ligeramente.

En consulta a los niveles de presas que emite la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se observa que al 4 de agosto dicha presa tenía almacenado un 23.2% de agua, mientras que al 11 de agosto disminuyó a 22.9%.

En esta última actualización se identifica que tres presas están al 100% en estos momentos, entre ellas 50 Aniversario, Niágara y Malpaso en Calvillo.

A punto de alcanzar su tope están el Jocoqui con 99.7%, Media Luna 99.3%, Codorniz 98.5% y El Cedazo 99.4%.

La presa Abelardo L. Rodríguez de Jesús María ya rebasó la mitad de sus capacidad y está al 54.7%, Potrerillos 62.0%, y Ordeña Vieja 81.9%, según la dependencia federal que realiza los monitoreos.