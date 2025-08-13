25 C
Aguascalientes
13 agosto, 2025
Tendencias

(Video)Fuerte tromba con granizo azota a la capital.

Habrá cierres viales por peregrinación de transportistas este jueves

Muere niña de 6 años al ser impactada en su…

Municipio avanza en la rehabilitación de vialidades

Disminuye volumen de agua en la presa Calles de Aguascalientes

Rebotan Ley de Diputados de Aguascalientes con el tema de…

Experto en IA afirma que en 2049 quien no utilice…

Morena dice no coincidir con Lorena Martínez, pero tampoco le…

Apuestas en la Liga de Expansión MX: ¿una oportunidad infravalorada?

Que otros estados no digan que inventaron el bolillo con…

Disminuye volumen de agua en la presa Calles de Aguascalientes

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-En tan solo una semana los volúmenes de agua en la presa Calles de San José de Gracia han descendido ligeramente.

En consulta a los niveles de presas que emite la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se observa que al 4 de agosto dicha presa tenía almacenado un 23.2% de agua, mientras que al 11 de agosto disminuyó a 22.9%.

En esta última actualización se identifica que tres presas están al 100% en estos momentos, entre ellas 50 Aniversario, Niágara y Malpaso en Calvillo.

A punto de alcanzar su tope están el Jocoqui con 99.7%, Media Luna 99.3%, Codorniz 98.5% y El Cedazo 99.4%.

La presa Abelardo L. Rodríguez de Jesús María ya rebasó la mitad de sus capacidad y está al 54.7%, Potrerillos 62.0%, y Ordeña Vieja  81.9%, según la dependencia federal que realiza los monitoreos.