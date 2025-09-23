Disminuye más del 50% el robo de ganado en Aguascalientes

Abigeato

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El robo de ganado en la entidad ha registrado una reducción significativa en los últimos años, al disminuirse en más del 50 por ciento los casos, informó Carlos Estrada Valdés, líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC).

El representante campesino destacó que, si bien todavía se presentan algunos incidentes en comunidades rurales, la incidencia ya no es tan alta como en el pasado. “Seguimos teniendo el problema, pero ya es mucho menos; en comparación con otros años, se nota que ya no hay tantas quejas”, señaló en entrevista colectiva.

Detalló que los casos más recientes se han presentado principalmente en municipios colindantes con Zacatecas, como El Llano, Asientos, San José de Gracia y Cosío, y apuntó que los responsables suelen ser personas foráneas provenientes de esa entidad vecina.

Estrada Valdés reconoció la labor de las autoridades en materia de seguridad, pues gracias a los operativos y a la coordinación en el campo, los delitos relacionados con el abigeato se han reducido de manera considerable.