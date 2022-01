¡ Disculpen! : Guede a la afición de Necaxa

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Técnico del Necaxa da la cara tras la humillación que le propinó Rayados la noche de este viernes en el Estadio Victoria.

El estratega argentino Pablo Guede de los Rayos pidió disculpas a la afición luego de la goleada 4-0 ante Monterrey y argumentó que el público no se merece pagar un boleto para ver estas actuaciones.

“Lo que hay que hacer es tratar de revertir esto, de que cada vez que nos llegan nos hacen gol, ante un resultado así carece de importancia las cosas que yo pueda decir, pedir perdón a la afición, que no merece pagar una entrada para ver perder así al equipo”.

Para este duelo, los Rayos contaron con varias bajas y cinco cambios en el once inicial, al respecto, Guede admitió que hicieron lo que pudieron ante un rival con mucha calidad.

“Si esperaba está conclusión, si esperaba este resultado, no me hubiera presentado, la conclusión es muy fácil. Hicimos lo que pudimos con la gente que teníamos ante un rival de mucha categoría en dónde no estuvimos a la altura”.

Por último habló sobre el gol tempranero que recibieron y señaló que deben trabajar sobre eso ya que es el segundo partido en el que se van abajo rápidamente en el marcador:

“Tu puedes recibir un gol tempranero en cualquier partido pero no cometiendo los errores que nosotros cometemos, ese es el gran problema, porqué cualquier equipo te puede meter un gol tempranero por mérito propio, hay que trabajar sobre eso”.

Con información de Marca