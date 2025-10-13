Dirigente de Morena en Aguascalientes deja abajo a su diputade

Redacción

Aguascailentes, Ags.- Luego de que el pasado fin de semana el diputade de Morena en el Congreso del estado Rodrigo Mireles acusó haber sufrido violencia verbal por sus preferencias sexuales e incluso adelantó que interpondrá una denuncia ante las autoridades ministeriales tras un desaguisado que tuvo con militantes en el municipio de San Francisco de los Romo, la dirigencia de Morena salió a respaldarlo.

En un comunicado aseguran brindarle su respaldo a Mireles, sin embargo llama sobremanera la atención que el documento no viene con el nombre ni la firma del dirigente estatal, Gilberto Gutiérrez

Si bien varios miembros del Comité Ejecutivo Estatal si respaldan con su rúbrica el documento el del dirigente estatal no viene.

Aquí el comunicado íntegro: