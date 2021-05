Dirigencia del PRI respalda campaña de Margarita Gallegos

Redacción

San Francisco de los Romo, Ags.- Con el gran respaldo y toda la energía del ejército priista en San Francisco de los Romo, ganará Margarita Gallegos Soto y será presidenta municipal, aseguró el delegado del CEN y presidente del CDE del PRI Aguascalientes, Antonio Lugo Morales.

Presente el dirigente estatal en la gran fiesta en el municipio de San Francisco de los Romo, con la tradicional batucada, algarabía, baile, porras, pasión, gritos y aplausos, en una campaña alegre de emoción y mucha energía, junto con la secretaria general, Leslie Atilano, así como el secretario de organización del CDE, Eduardo Hernández Tavera y representantes de sectores y organizaciones, acudimos este fin de semana a respaldar a nuestra candidata líder ganadora que refrendará el triunfo tricolor.

“El Comité Ejecutivo Nacional del PRI y el Comité Directivo Estatal, da testimonio de una gran campaña que todavía le restan más de 15 días, y en este tiempo le decimos a nuestros correligionarios, a nuestros simpatizantes y a los adversarios políticos, que la ciudadanía le dará el triunfo a nuestra candidata Mago Gallegos y que junto con ustedes vamos con ella a ganar, tenemos a la mejor y ella será presidenta municipal. A seguir trabajado duro sin descanso a defender”.

Destacó que Margarita Gallegos es un gran activo del PRI, que ha ganado la campaña con planeación, estrategia, simpatía, afecto, cariño de la ciudadanía, pero sobre todo con resultados que avalan su trabajo y que junto con un experimentado equipo de trabajo le seguirá dando un rumbo de progreso a San Pancho.

“Porque ustedes están entregadas y entregados a un gran proyecto, con corazón, ilusión, experiencia, convicción y guiados por la mejor: Mago Gallegos. Sigan adelante ustedes son muestra fehaciente de la buena organización, de la buena convocatoria y de la buena coordinación desde el PRI y nuestros candidatos”, reiteró el presidente del PRI.

Por su parte Margarita Gallegos agradeció a la dirigencia del PRI y en general a los presentes y les aseguró que seguirá trabajando como lo ha hecho por más de 28 años con la gente que se la ha partido con ella, desde abajo, desde la labor más básica en el PRI, caminando y hasta conseguir los buenos resultados con los años y la experiencia que hoy en día le enorgullece ver a un municipio pujante creciendo como lo es San Pancho.

“Siempre les agradezco a mis compañeras y amigas que se sumaron a este proyecto, a Norma mi suplente una mujer muy bien vista en el pueblo entregada al trabajo, y a todas, todos, cada uno de ustedes, que saben que lejos del compañerismo lo que me une a ustedes es una gran amistad. A todos les agradezco de corazón todo lo que están haciendo, me da mucho gusto mucha emoción y siempre les corresponderé con un triunfo y después a ponernos a trabajar, para que se sigan sintiéndose orgullosos de San Francisco de los Romo y eso es gracias a ustedes. Vamos a ganar que no quepa la menor duda, gracias”.