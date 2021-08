Dirigencia del PRI en Aguascalientes da por hecho expulsión de Tavarez del partido 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El delegado-presidente del PRI Antonio Lugo Morales dio por hecho la expulsión del partido de Roberto Tavarez Medina, al comentar que es cuestión de días para que el Comité Ejecutivo Nacional aplique dicha sanción.

El polémico y señalado dirigente detalló que al ex dirigente local se le abrió proceso de expulsión luego de haber lanzado ataques en contra de la dirigencia nacional, estatal y de algunos militantes como la diputada y próxima alcaldesa Margarita Gallegos.

“Prácticamente es ya un hecho la expulsión de esta persona y máxime que no argumento nada en su defensa lo cual agravó su situación”, mencionó.

Abundó que la dirigencia nacional le dio la oportunidad de presentar los argumentos ayer a su derecho convinieran, sin embargo pasó el tiempo y simplemente no lo hizo.

“Al final tal vez no tuvo los elementos para defender lo que expresaba cuando realizaba por distintas vías estos ataques”, concluyó.