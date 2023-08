Dirigencia de Morena descarta cambiar encuestadoras

Redacción

Ciudad de México.-Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, aseguró que ‘siguen en pie’ las cuatro casas encuestadoras que fueron seleccionadas del sorteo y que tienen la responsabilidad de definir a la o el coordinador de Defensa de la Cuarta Transformación.

En entrevista con Denise Maerker, Delgado explicó que hoy el Consejo de Elecciones sólo revisará si alguna de las empresas ganadoras en el sorteo tiene la capacidad de hacer el ejercicio, por lo que si “hoy se cae alguna, pues ya sabemos cuál sigue”.

“El criterio fue establecido ayer, lo que hoy se va a revisar es que las empresas que hoy salieron seleccionadas tengan la capacidad de hacer la encuesta”, sostuvo.

Además, el líder de Morena descartó que exista la posibilidad de que alguna encuestadora esté ‘amañada’ o manipule los resultados para que un aspirante gane.

“No hay manera de que (un aspirante) diga es mi encuestadora “amiga” y me prometió que me va a dar el gane, probablemente le va a quedar mal porque no tienen margen en ningún momento de manipular o cambiar el resultado”, añadió.

Por esta razón, el morenista dijo que no entiende por qué hay ‘tanto jaloneo’ entre las corcholatas de Morena, “ya que el proceso está totalmente vigilado”.

“Las 4 seleccionadas ayer están hoy en reunión con la Comisión de Elecciones porque vamos a verificar que tengan la capacidad técnica, que tengan la capacidad de hacer una encuesta nacional en los días que va a señalar la Comisión, que tengan la experiencia nacional”, sostuvo.

Incluso, detalló que antes de que abrieran los sobres para conocer las propuestas de cada aspirante, los integrantes involucrados en el proceso interno de Morena revisaron todas las encuestadoras para ver cuál presentó resultados opuestos al ganador, “y de ahí descalificamos siete”.

Mario Delgado apuntó que los inconformes por los resultados fueron los equipos de Marcelo Ebrard, Adán Augusto y Ricardo Monreal, a quienes, dijo, “nos les parecieron suficientes”.

Ebrard y otras ‘corcholatas’ se inconforman por encuestas seleccionadas

Anoche hubo un encontronazo por la selección de las cuatro empresas que realizarán la encuesta espejo. La postura oficial es que se trató de un proceso transparente y equitativo, pero los representantes de los aspirantes confirmaron que hubo un desencuentro por el sorteo, por lo que una representante no firmó el acuerdo y otros lo hicieron con reserva.

La senadora Martha Lucía Mícher, representante de Marcelo Ebrard en el cónclave realizado en la sede del Partido Morena, confirmó que ella no firmó el acuerdo y será este viernes cuando el ex canciller fije una postura.

Trascendió que Alejandro Rojas Díaz-Durán, representante de Ricardo Monreal y Arturo Ávila, representante de Adán Augusto López, habrían firmado con reserva.

Quiénes sí firmaron el acuerdo son Juan Carlos Calatrejo, representante de Claudia Sheinbaum, y los representantes de los externos Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, del PT y Partido Verde, respectivamente.

Con información de El Financiero