Director de Reglamentos cómo la Chimoltrufia sobre horario de cierre de antros fuera de feria

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Como puede que sí, puede que no, aunque lo más seguro es que quién sabe, así se mostró el director de Reglamentos del Municipio de Aguascalientes, Roberto Amézquita Camarillo, sobre si extender o no el beneficio del cierre tardío a los antros y bares que operan fuera del perímetro de la Feria Nacional de San Marcos.

Indicó que el cierre de los antros y bares que operen en el área de la verbena será de domingo a miércoles a las 4:00 de la mañana y los fines de semana a las 5:00 de la mañana.

Pero al cuestionarlo sobre si ese horario es exclusivo para los negocios de la zona feria o se podría hacer extensivo a los que están en el resto de la ciudad, se mostró dudoso e indeciso.

– “Que quede claro algo, ¿son únicamente los bares de la feria los que pueden operar hasta estas horas. O sea, los demás comercios de la ciudad capital tienen que cerrar a las 3:00 de la mañana si tienen su extensión?, se le cuestionó para precisar la información.

-“Todavía no hay si va a ser únicamente a las de la feria o va a ser extensivo. No sabría comentarle todavía, no sabría decirle”, respondió el funcionario.

-“O sea, ¿este límite de horario podrían aplicar entonces durante feria para otros bares en la ciudad?”, se le pidió aclarar.

-“Puede aplicarlo. Puede hacerlo extensivo o puede ser únicamente por el inicio de la feria”, dijo Amézquita Camarillo sin precisar nada.

-“O sea, ¿les puede alcanzar este beneficio de la zona de la feria a los que no estén en la zona?, se le insistió nuevamente.

-“No se decirle todavía cómo es cómo va a operar. Si va a ser únicamente para el el área de feria o va a ser para todo el municipio”, respondió.

-“O sea, ¿todavía se está analizando que posiblemente los bares de la ciudad capital puedan cerrar más tarde, entonces?, se le volvió a cuestionar para buscar más precisión en su respuesta.

-“Bueno. Puede pasar. No sé decirle todavía porque todavía no tengo nada en claro”, reconoció el funcionario.

Sobre las sanciones para quienes incumplan con el horario establecido en la zona feria, el funcionario señaló que procederán con clausuras inmediatas.

En cuanto a las multas por incumplimiento, dijo que aún no se tiene un monto definido, pero adelantó que podrían oscilar entre “mínimo unos 20 o 30 mil pesos”.