Directivos de Cruz Azul son su cáncer

Esto ya no tiene solución, bueno, sí, quitar a los directivos que sólo buscan sus intereses y no los del equipo.

Nooo, ja, ja, ja, no me refiero a los de la Selección Nacional, a los de la FMF, sino a los del Cruz Azul. (Bueno, también a los de la Fede, pero ése es otro tema).

El problema en el Cruz Azul no es Raúl Gutiérrez Jacobo, el problema en el Cruz Azul es el propio Cruz Azul.

Jaime Ordiales llegó, hizo sus cosas, dejó un cag…ro y se fue al Tri a contratar a Cocca (no cambia).

Y lo que dejó sigue creciendo, pero para mal. Los actuales directivos, que ya no sabemos ni quién manda, siguen la línea de los anteriores y esto cada vez va peor.

Cruz Azul es el peor equipo quitando al amateur Mazatlán. No es posible que hasta el Querétaro esté mejor ubicado con más puntos.

Ayer le escribí a un nuevo Judas Azul y me dijo que no hay nada nuevo… hasta ayer domingo por la tarde.

Hoy podría haber noticias, porque si bien es cierto que se viene Jornada de media semana y doble, el Azul no la jugará. Su partido ante Atlas será hasta la siguiente mitad de semana. Entonces no juega ni mañana ni pasado, sino hasta viernes que visite al Puebla.

Pero insisto, insiiisto, Raúl no es el mayor problema en Cruz Azul. El problema es su directiva.

Traen jugadores extranjeros de medio pelo que le compran a promotores de cabecera y que hacen sus negociaciones en cada contratación, y si no, ¿de qué forma justifican que traigan cada bulto de Sudamérica?

Jugadores que no rinden pero que sí dejan billete. Así no va jamás a mejorar este equipo.

Cruz Azul fue un equipo grande en los 70, donde consiguió sus títulos. Desde 1981 a la fecha sólo ha ganado 2, sí, 2 en 41 años y medio. Ya dejen de decirle grande a quien es muy mediocre.

Aunque no guste, la realidad es que este equipo es uno más del montón, y en momentos como ahora, ni eso, pues es el peor equipo profesional de todo el País.

PD: Mazatlán es un equipo amateur que juega a ser profesional y que hasta ahí fracasa.

Raúl lo sabe… pero se aferra

Tan pronto acabó el juego, lo dijo:

“Hasta que no te den las gracias, esto sigue. Hemos hablado con la directiva y han mostrado confianza”.

Así lo declaró el “Potro” Gutiérrez.

Y el que lo apoyó fue Rotondi, el único extranjero que logra salvarse:

“Hay que dar la cara, acá todos somos responsables, el Potro (Raúl Gutiérrez) no es 100 por ciento responsable, también lo somos los jugadores, el cuerpo técnico y la directiva. Un equipo como Cruz Azul no puede estar así”.

Todo el gremio del futbol habla del Azul, y lo chistoso es que hasta Paco Chacón lo hace:

“El hilo se va a romper por lo más delgado; se va a ir el Potro Gutiérrez. ¿Y por qué mejor no se van los de pantalón largo que trajeron a petardos como Funes Mori y no corren a los exfutbolistas problemáticos cómo Domínguez y Corona?”.

La frase de la semana

Y termino por hoy dejándoles la declaración del mes y del semestre:

”No hay una obligación en el contrato con el cumplimiento de las competencias; necesitamos que el técnico esté tranquilo.”

Así es, Rodrigo Ares de Parga dijo que Diego Cocca NO está obligado a ganar las competencias para seguir en su cargo como director técnico de la Selección Mexicana.

Posdata

Ya lo vi todo.

Hasta mañana.

*Información Mediotiempo