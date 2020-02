Diputados y regidores de Morena reconocen no saber quién es su dirigente en Aguascalientes

Gilberto Valadez



Aguascalientes Representantes de Morena en el Congreso del Estado y en Cabildo de Aguascalientes se reunieron para hacer un llamado a la unidad con el cambio de dirigencia nacional; aunque descartaron referirse a la disputa por el comité local.



Poco antes del mediodía de este jueves, afuera del salón Aquiles Elorduy del Palacio Legislativo, se congregaron los diputados Heder Guzmán y Erica Palomino, además de los regidores Francisco Javier Quezada, Karola Macías y Berenice Romo, quienes hicieron el pronunciamiento a seguir una línea de trabajo y mantener la apertura de la nueva dirigencia hacia toda la militancia.

Heder Guzmán exigió “dejar de sudar calenturas ajenas”, e hizo un llamado a militantes y simpatizantes de Morena para caminar juntos rumbo a las elecciones federales y estatales del siguiente año, además de darle herramientas al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En tanto que la legisladora Palomino Bernal descartó que Morena vaya tarde rumbo a los próximos comicios. “En el partido se sigue trabajando. La lucha fue arriba, nosotros en el campo seguimos trabajando”.

El miércoles último, Alfonso Ramírez Cuéllar fue designado para encabezar la dirigencia nacional de Morena, ganando la disputa a Yeidckol Polevnsky. Una polémica similar sucede en Aguascalientes donde la presidencia estatal es disputada en tribunales por Cuitláhuac Cardona y David de la Cruz. Una controversia que incluso genera dudas entre regidores, como lo aceptó Javier Quezada.

“Vamos a esperar qué es lo que sucede en el partido, llamar a la unidad en Aguascalientes y la persona quien sea apoyarla para seguir una línea de trabajo”, comentó el regidor.

– ¿Ahora no hay quien dirija al partido? – Ahorita no lo sabemos, pero lo hay. No lo sabemos oficialmente. Ya se dará una conferencia de prensa para que se presente oficialmente.

Por su parte, Berenice Romo no descartó un cambio en la dirigencia estatal que venía desempeñando Cuitláhuac Cardona. “Pudiera ser. Pero el cambio que se haga no es impedimento para que sigamos trabajando”, apuntó.

En tanto la regidora Karola Macías recalcó en la unidad de Morena, “venimos trabajando de la mano y darle para adelante”.

Cuitláhuac Cardona fue designado delegado en funciones de presidente de Morena desde enero del año pasado, pero el puesto ha sido impugnado por el secretario general David de la Cruz.