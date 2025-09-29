Diputados posponen discusión de la ley aduanera

Redacción

Ciudad de México.-Los seis grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados acordaron posponer este lunes la discusión y en su caso, la votación de la reforma a la ley aduanera en el pleno del recinto legislativo de San Lázaro.

De acuerdo al calendario de sesiones, se tenía previsto llevar a cabo el debate y votación en el pleno del dictamen este martes 30 de septiembre, pero solamente esto se llevará a cabo en la Comisión de Hacienda y Crédito Público que preside el morenista, Carol Antonio Altamirano.

Luego de la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), coordinadores de la oposición pidieron que se dieran los cinco días que establece los plazos parlamentarios para discutir el dictamen en el pleno.

En conferencia de prensa al término de la Jucopo, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila explicó que estaban “esperando la reforma a la ley aduanera, pero el dictamen fue apenas distribuido hace unas horas”.

“Hace una hora fue distribuido a los integrantes de la comisión. Me han pedido los coordinadores de los grupos parlamentarios que demos tiempo para que no sea en fast track mañana ni pasado, sino que demos el tiempo legal que establece el reglamento”, detalló.

Monreal Ávila recordó que “la ley establece cinco días cuando menos y así lo hemos concedido para que haya tiempo de leer la iniciativa”.

“Nos parece correcta la apreciación, entonces no saldrá ni martes ni miércoles la ley aduanera, sino hasta la semana próxima”, adelantó.

A cambio, el también presidente de la Jucopo mencionó que en la sesión de este martes, se dará lectura al cómputo con la aprobación de la mayoría de los congresos locales sobre la reforma a la Guardia Nacional, además del dictamen en materia de extorsión para darle constitucionalidad a ambos.

“Esto, para que la Presidenta Claudia Sheinbaum pueda nombrar y promover ascensos en el caso de la Guardia Nacional y que lo hace ordinaria y cotidianamente cada año para el 20 de noviembre”, recordó.

Monreal Ávila explicó que “ya la Guardia Nacional está contemplada dentro de esas posibilidades. No lo estaba y a partir de la reforma que ya se aprobó en la mayoría de los estados”.

“Falta el cumplimiento relativo a la declaratoria de constitucionalidad al computar las legislaturas que han aprobado esta reforma, más de 16, ya están los números, tanto en Guardia Nacional como en el relativo a la extorsión”, indicó.

El coordinador de Morena adelantó que en las sesiones del martes y miércoles próximos, “tendremos algunas reformas a leyes locales que estamos en este momento precisando y acordando con los grupos parlamentarios. Esto será mañana y pasado, iniciativas y dictámenes”.

Con información de Latinus