Diputados de Morena en Aguascalientes desconocen a su coordinador

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Cuatro de cinco diputado de Morena en la 65 Legislatura desconocieron esta tarde a su nuevo coordinador, Juan Carlos Regalado.

En un documento con cuya copia cuenta El Clarinete se señala que tanto Ana Laura Gómez, Arturo Piña, Karola Macías y Leslie Figueroa no reconocen cómo su líder a Juan Carlos Regalado.

Apenas el jueves 15 de septiembre entró en funciones la nueva Legislatura para lo cual la dirigencia estatal del partido guinda, el martes previo a la sesión de instalación anunció que Juan Luis Jasso alcalde de Asientos y entonces diputado electo sería su coordinador.

Sin embargo Juan Luis Jasso no acudió a tomar protesta y como se mencionó en este diario digital no acudirá a la sesión ordinaria de este viernes porque no ha solicitado licencia para separarse del cargo de presidente municipal.

Por lo tanto si no ha tomado protesta como diputado no puede ser coordinador de una bancada de diputados, dado que no es legislador.

De esta forma el CEN morenista designó como líder de los legisladores locales a Juan Carlos Regalado Ugarte.

Este viernes será apercibido nuevamente para que se presente a tomar posesión y en caso contrario su suplente tendrá que hacerlo.

Asimismo los cuatro diputados dieron parte al presidente de la Mesa Directiva del primer periodo de sesiones, el panista, Raúl Silva Pérezchica que no reconocen la solicitud de formar parte de una bancada mixta que hizo en la mañana de este jueves, Regalado Ugarte dado que pretende coordinar el grupo parlamentario mixto junto con el diputado del PT, Fernando Marmolejo.

Al tiempo se intuye que los desconocen como líder de la fracción parlamentaria de Morena, la segunda fuerza política al interior del Poder Legislativo.

Extraoficialmente trascendió que antes de tomar posesión la mayoría de diputados hizo acuerdos con Juan Luis Jasso que aunque no ha rendido protesta como legislador le estarían brindando privilegios, tales como recibir una partida extra por ser “coordinador” de bancada aunque no se haya presentado siquiera a la sede de este Poder.

Total que Morena sigue demostrando ser un partido conflictivo dentro y afuera.