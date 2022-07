Diputados critican la incompetencia de la CFE

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Durante la sesión de instalación de la Diputación Permanente, que encabeza la legisladora Nancy Gutiérrez, el representante popular Quique Galo hizo un enérgico señalamiento a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por su incompetencia y boicotear a miles de usuarios, ante los constantes apagones que afectan a hogares, hospitales, negocios y a la industria, sin que haya respuesta o solución por parte de la empresa paraestatal.

El legislador del PAN también apuntó hacia la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) por su complicidad y no defender a las y los usuarios del servicio de energía eléctrica, “pues todos podemos constatar que son inflexibles ante cualquier morosidad, pero no actúan en la misma proporción ante una falla de luz, no se hacen responsables”.

Calificó como inadmisible esta situación que se vuelve cada vez más continua, pues la CFE, empresa que se jacta de ser de calidad mundial cuesta demasiado a las y los mexicanos: “la Secretaría de Hacienda le entregó más de 70 mil millones de pesos para su operación, reflejando pérdidas por 95 mil millones de pesos e ingresos de 566 mil millones de pesos”.

En la parte final de su intervención en el apartado de asuntos generales, Quique Galo lamentó que esto obedecería a un revanchismo por parte del presidente López Obrador en contra de la población, por su enojo al no aprobarle su reforma eléctrica que sólo iba a ocasionar un grave retroceso al país.

Por su parte, el diputado Temo Escobedo, hizo un posicionamiento sobre el tema de la inseguridad que se vive en el país, y sobre todo en Aguascalientes, al señalar que la insensibilidad del gobierno federal con su demagógica frase de “Abrazos No Balazos”, sigue poniendo en peligro la tranquilidad de las familias, sobre todo con los últimos acontecimientos registrados que ponen en evidencia la profunda crisis en materia de seguridad, por la actitud negligente del presidente.

Añadió que en estas dos últimas semanas, el Gobierno Federal de forma irresponsable, ha hecho referencia a la palabra de Dios como escudo para establecer una especie de blindaje político, frente a la inseguridad que cobró la vida de dos sacerdotes Jesuitas en Chihuahua y de padres agredidos físicamente en Michoacán; mismo discurso emplearon en el tema del cambio de horario de verano, por lo que consideró se debe respetar el Estado Laico que marca la Carta Magna.

Por último, enfatizó que esta problemática ya se vive en Aguascalientes, con situaciones delictivas registradas en los municipios de Pabellón de Arteaga, Calvillo y El Llano y de la propia localidad de Aguascalientes.

Tras esta participación, la presidenta de la Diputación Permanente, Nancy Gutiérrez, clausuró los trabajos de la presente reunión, al tiempo que citó a sus compañeras y compañeros, para el próximo miércoles 13 de julio, a las 10:00 horas, en el salón Aquiles Elourduy García, con el propósito de desarrollar la siguiente sesión ordinaria.