Diputados aprueban reformas sobre outsourcing

Redacción

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada de este miércoles el paquete de reformas para regular la subcontratación y se turnó al Senado de la República para su discusión y aprobación. Esta aprobación se dio con 284 votos a favor, 108 en contra y 17 abstenciones.

En defensa del dictamen, el diputado morenista Pablo Gómez Álvarez, expuso que “la precarización del trabajo genera un incremento de la explotación laboral, aunado a que el empleador no acude al mercado abierto, porque con este tipo de empresas, que en sí es facturera y es evasora fiscal, contrae una ventaja”.

La diputada del PAN, María Cristina Castillo Espinosa, dijo estar a favor de que las y los trabajadores tengan acceso a seguridad social, de que no exista engaño con fines de simulación fiscal; sin embargo, “el dictamen es apresurado y no hay consenso entre los que serán los afectados directos e implica un daño al país, pues aumentará la informalidad; no genera inversión y ni desarrolla fuentes de trabajo”.

Por el PRI, el diputado Carlos Pavón Campos expresó que el dictamen, lejos de beneficiar a las y los trabajadores, “los perjudica al establecer topes máximos de tres meses del reparto de utilidades cuando en muchas ocasiones perciben más que eso; beneficia únicamente a las empresas, traerá más inseguridad e informalidad laboral por no cumplir con lo que se tiene que cumplir; es meramente recaudatoria”, dijo.

Los cambios a seis leyes y a la Constitución -del Trabajo, del Infonavit, el Código Fiscal, la Ley del ISR, del IVA, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y del Apartado B del artículo 123 de la Constitución- son para “eliminar las prácticas que dañan los derechos laborales, erradicando acciones que operan en la actualidad, a través de las diversas formas de simulación en perjuicio de las personas, trabajadores y del erario”, señala el dictamen.

Con información de El Financiero