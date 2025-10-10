Diputado suplente del PAN con antecedentes de violencia

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Luego que el legislador local de Acción Nacional, Luis León Méndez solicitó licencia para separarse de su representación por el Distrito XV, esta correspondería a Omar Alejandro Valdés Reyes, quien figura como suplente de esa curul.

Ello, a pesar de que el eventual nuevo diputado tiene antecedentes de haber incurrido en violencia con razón de género; mediante un juicio emitido por autoridades del Tribunal Local Electoral.

Este viernes, León Méndez solicitó licencia formal ante la comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Misma que será evaluada ante el pleno, con mayoría panista, que sesionará el próximo miércoles 15.

No se informaron las razones que llevaron a Luis León para pedir licencia a la diputación por la que tomó protesta, apenas en septiembre del año pasado.

Por lo pronto, quien aparece como suplente para atender la curul del Distrito XV es Omar Alejandro Valdés Reyes, que ha sido militante del Partido Acción Nacional desde hace casi 20 años.

De acuerdo al registro oficial del blanquiazul. Valdés Reyes se afilió al partido el 27 de marzo de 2008. Aunque sus principales responsabilidades públicas llegaron tiempo después. Apenas en marzo pero de 2021, fue nombrado coordinador general de Delegaciones Urbanas y Rurales del municipio capital.

Al año siguiente, tras el arribo de Leonardo Montañez como alcalde capitalino, se designó a Valdés Reyes como director del Instituto de Convivencia y Desarrollo Línea Verde, donde se ha mantenido.

Pero también en ese puesto tuvo su mayor controversia pública, cuando fue denunciado por una diputada local debido a presunta violencia en razón de género. Públicamente no se reveló el nombre de la legisladora afectada, quien señaló a Valdés por supuestas expresiones de denostación hacia su persona.

El 8 de febrero de 2023, el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes falló en contra de Omar Alejandro. De manera oficial, se le impuso una multa de 50 unidades de medida y actualización (UMAs), además de anotar su nombre en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política.

Ahora, tiene la posibilidad de tomar protesta como diputado local por el PAN.

