Diputado indígena de Aguascalientes dice que renunció al PAN por amenazas

Comunicado

Ciudad de México.-Tras haber anunciado mi salida del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados para integrarme al Grupo Parlamentario de Morena, quiero expresar lo siguiente:

A mis representados

Mi voto no obedece a líneas partidistas. Mi convicción siempre es en beneficio de los pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas.

Por los meses que me he desempeñado como diputado federal, me di cuenta que la realidad, la verdad y la congruencia de apoyar, beneficiar y sacar de la pobreza y dignificar a mis hermanos está clara, es con el señor Presidente y con Morena.

Aún en peligro, continuaré mi lucha a favor de mis hermanos y hermanas indígenas, no pienso descansar y mis votos y acciones serán siempre pensando en ellos.

A mis excompañeros del PAN

Informo que mi salida del PAN responde a dos motivos: el primero por proteger a mi familia. Estoy presentando una denuncia en contra del ex diputado federal panista Javier Luevano Núñez y quienes resulten responsables si algo les pasa a mis seres queridos o a mí por amenazas a nuestra seguridad.

En esta denuncia señalo las amenazas, la evidencia y acciones que se nos han hecho. Aunque temo por perder la vida, sé que mis hermanos indígenas están conmigo y nos cuidarán porque aunque tengamos diferencias entre nosotros nos protegemos.

Intenté exponer este peligro a las personas que consideré podrían ayudarme dentro del PAN y a la entonces presidenta municipal de Aguascalientes, para compartir las evidencias de estas amenazas y fui ignorado, a nadie le importó la seguridad de mi familia o la mía.

En segundo lugar, mi cambio de afinidad política es porque no encontré la empatía y el auténtico interés en ayudar a los más necesitados. La prueba está en que al expresar mi voto a favor de un hombre probo como Pablo Gómez para encabezar la UIF, fui insultado, me acusaron de traidor y corrupto.

A los que me gritaron traidor por mi voto y por mi cambio de bancada, les digo que al ofenderme a mí, a mis valores o a mis convicciones, están ofendiendo e insultando en realidad a mis hermanos indígenas.

Soy orgullosamente de raíces mazahua y de origen humilde al igual que mis hermanos. Yo no soy fifí y no toleraré ese trato discriminatorio hacia mis representados.

A mis nuevos compañeros y las autoridades

Ayer voté a favor de la ratificación de Pablo Gómez por convicción y reconocimiento a su trayectoria, porque es la mejor opción y porque de antemano sé que su desempeño será a favor del pueblo de México.

Pido a la UIF que me revisen a mí y mi familia, que vean mis finanzas y lo continúen haciendo durante mi gestión. Esto para responder a quienes especulan que mi salida del PAN es por dinero.

Me consta que hay mucho mayor unidad y libertad de voto en Morena. Señor presidente, señor Pablo Gómez, señor Mier, compañeros que me reciben en una nueva bancada y de manera tan cordial respetuosa y cálida, tienen ustedes mí reconocimiento.

DIPUTADO

ROBERTO VALENZUELA CORRAL