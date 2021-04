Diputado expulsado de Morena afirma que se mantendrá candidatura a alcaldía de Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Pese a las protestas de un sector de la militancia en Morena, se mantendrá la candidatura de Arturo Ávila Anaya por la alcaldía de esta ciudad pronosticó Cuitláhuac Cardona Campos, legislador local de ese instituto político.

“Si el día de mañana dijeran que ya no es el candidato, nos sumaremos con quien sea nuestro aspirante. Hoy es Arturo Ávila y la verdad es que no veo mecanismos para que puedan desconocer su candidatura”, puntualizó el legislador.

La designación de Ávila Anaya generó división al seno de la militancia de Morena, luego que un grupo de militantes tomó las instalaciones del comité estatal desde el pasado 17 de marzo donde permanecen atrincherados, en demanda de cambio en la candidatura. Al respecto, Cardona Campos reiteró sus cuestionamientos de que las protestas no son representativas en torno al partido.

“Nosotros apoyamos al partido, independientemente de si estamos o no en las boletas, porque es un voto a Morena. Pero hay mucha gente que está en situación de que si no soy yo o no es alguien conocido, no voy a votar y eso habla de cuerpo entero de las personas que piensan de esa forma”, aseveró.

En marzo último Arturo Ávila fue elegido como abanderado de Morena por la alcaldía de Aguascalientes. Posición por la cual ya contendió en las votaciones de 2019 y donde quedó en segundo lugar.

Cuitlahuac Cárdona fue expulsado del partido luego de haberlo dirigido durante casi dos años y ahora es legislador debido a que su hermano el propietario de la curul está de licencia por enfermedad.