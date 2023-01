Diputado del PAN se reincorporará al Congreso de Aguascalientes…tras licencia de 15 meses

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El panista José de Jesús Altamira Acosta, quien había pedido licencia a su cargo como diputado local desde septiembre del 2021, solicitó de manera formal reincorporarse a su curul tras más de 15 meses que se separó del puesto.

La petición fue anunciada durante la sesión de éste miércoles en la diputación permanente, a través de un oficio, para que pueda regresar a partir del próximo lunes 16 del presente.

Altamira Acosta había sido electo representante popular por el distrito IV, en las elecciones de junio de 2021. Tomó protesta el 15 de septiembre siguiente, en el inicio formal de la actual legislatura. Pero el 30 del mismo mes presentó licencia de forma indefinida para regresar al gabinete del gobernador panista Martín Orozco.

En aquel momento, el diputado con licencia justificó que retomaría el cargo en Instituto del Agua (Inagua), dependencia que dejó desde marzo para irse a la campaña política y que entonces carecía de un responsable. Sin embargo, a la larga fue nombrado Secretario de Obras Públicas.

Cuando presentó licencia, Altamira aseveró que no se alejaría de sus labores en el Congreso. “La agenda legislativa no la voy a abandonar. Yo represento a Jesús María, vivo en Jesús María y me estarán viendo por allá”, declaró ese 30 de septiembre de 2021.

La curul fue asumida entonces por el diputado suplente Juan José Hernández Aranda, que pasó a encabezar la comisión de Recursos Hidráulicos. Actualmente es vicepresidente del periodo de receso legislativo.

Por cierto, Hernández Aranda ya no acudió a la sesión de éste día en la diputación permanente.