Diputado de Morena reconoce falta de claridad en consulta a expresidentes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Cuitláhuac Cardona Campos, diputado local por Morena, reconoció que la consulta que promueve el gobierno federal para juzgar expresidentes puede derivar en yerros, debido a su correspondiente redacción.

“Yo creo que está muy embarazosa la pregunta. No tiene la claridad que debe de tener, si realmente es el juicio a ex presidentes en su caso sí o no. Pero ahí genera una confusión”, expuso el legislador en entrevista.

Sin embargo, Cardona Campos aseveró que en general la ciudadanía sí ha tomado conciencia del sentido de la consulta y la relevancia que tendría en cuanto a la revisión del legado de los últimos cinco ex mandatarios.

“Todos sabemos para donde va indicada esa pregunta y cuál es la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador”, subrayó el diputado morenista.

– ¿Fue plan con maña?

– Yo creo que no quisieran precisar de lo que se estaba planteando para no dejarlo solamente en los ex presidente y lo dejan abierto.

La consulta se llevaría a cabo el siguiente mes y para ello la pregunta que al final fue validada por la Suprema Corte quedó con la siguiente redacción: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Las críticas sobre la consulta organizada por la presidencia han generado cuestionamientos como las de Ignacio Ruelas Olvera, vocal ejecutivo del INE, quien manifestó que hasta ex gobernadores y ex alcaldes podrían ser juzgados.