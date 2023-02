Diputado de Morena en Aguascalientes truena contra Amlovers

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El diputado local por Morena Juan Luis Jasso Hernández reveló que ha sido minimizado por el instituto político, debido a que no ha brindado su apoyo particular hacia alguno de los tres aspirantes presidenciales del partido y recalcó que el momento ahora es reforzar el proyecto y no una persona en particular.

“Ahí está mi trayectoria: fui alcalde, fui el único diputado que ganó por tierra. Pero me esquinan porque no le aplaudo a ninguno de los tres. Y no le voy a aplaudir a ninguno, de hecho ya ni al propio presidente (Andrés Manuel López Obrador), porque a estas alturas debemos tener pasión por un proyecto, no por una persona”, afirmó en entrevista grupal.

– Si el presidente no necesita a Morena, ¿Morena a quién necesita?

– Morena necesita que nos pongamos las pilas y aglutinarnos como una sola fuerza. No tenemos que ser Amlovers, sino apasionados de un proyecto de nación que, con o sin el presidente, tiene que continuar.

Jasso Hernández reiteró que de mantenerse la atención hacia alguna de las llamadas corcholatas, siendo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebard o el titular de Gobernación Adán Augusto López, pues de otra manera se podría caer la preferencia hacia Morena

“Debemos chambear por un proyecto, no por el presidente y con todo respeto para el presidente. Fue un buen presidente, pero en qué año vamos, cuánto le falta. Parece que todavía estamos en el 2018, cuando debimos haber construido un liderazgo de tierra a estas alturas”, aseveró.