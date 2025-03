Diputadas de Morena piden desafuero de Cuauhtémoc Blanco

Redacción

Legisladoras de Morena se sumaron a la exigencia de diputadas de oposición para votar en contra de la decisión de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, que declaró improcedente el desafuero del exgobernador de Morelos y actual legislador morenista, Cuauhtémoc Blanco, acusado de presunto intento de violación contra su media hermana.

Durante una reunión de la Comisión de Igualdad de Género, la presidenta del organismo, Anais Miriam Burgos, respaldó la postura de que las 251 diputadas de San Lázaro rechacen el dictamen que impide procesar judicialmente a Blanco.

“No somos nosotras quienes vamos a decidir si es culpable o no, no lo vamos a juzgar nosotras. Sin embargo, sí está en nosotras que pueda llegar a esos espacios del poder judicial”, afirmó Burgos. Agregó que, si el exfutbolista no es responsable, podrá regresar a su curul, pero que “debemos creerle a las mujeres”.

El pronunciamiento se dio luego de que la diputada del PAN, Ana Balderas, leyera la resolución de la Sección Instructora, que rechazó el desafuero por considerarlo “notoriamente improcedente”, argumentando que la denuncia no fue investigada a fondo por el exfiscal de Morelos, Uriel Carmona.

Desde Movimiento Ciudadano, Anayeli Muñoz respaldó la exigencia de frenar la determinación en el pleno, mientras que la morenista María Teresa Ealy advirtió que el fuero no debe ser un escudo para evadir responsabilidades.

“No podemos permitir que el fuero sea un escudo para evadir responsabilidades, sobre todo cuando hay denuncias graves de violencia contra mujeres. Hoy más que nunca necesitamos estar unidas, alzar la voz y dejar claro que ningún cargo está por encima de la ley”, sostuvo Ealy.

Por su parte, la diputada Julieta Vences, también de Morena, llamó a reformar el mecanismo de inmunidad legislativa. “Nadie puede estar por encima de la ley. No estamos aquí para defender a nadie, y menos a quien ha violentado o hecho algo fuera de la ley”, afirmó.

El tema deberá resolverse en el pleno de la Cámara de Diputados, donde las legisladoras han adelantado que buscarán revertir la decisión de la Sección Instructora y permitir que Blanco enfrente a la justicia.

Con información de: La Jornada