Diputada verde quiere eliminar corridas de toros en Aguascalientes 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La propuesta de prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México buscará replicarse a nivel estatal, anunció la diputada por el Partido Verde Genny Janeth López Valenzuela, quien no obstante reconoció que será difícil concretarlo.

“Es un tema que amerita, pues el cuidado de los animales no debe ser visto como una moda, sino una necesidad. Yo he tratado de poner el tema en la mesa del Congreso, pero he encontrado un rechazo; aunque aplaudo este dictamen”, señaló en entrevista.

– ¿Podría tener eco en Aguascalientes?

– No es la primera vez que una legislatura lo ha traído a colación, quiero retomarlo y entiendo que es parte de la cultura. Pero este tipo de actividades creo que deberían irse terminando.

En días pasados, el Congreso de la Ciudad de México abrió la puerta a una eventual prohibición de la llamada Fiesta Brava, aunque recién se aclaró que la iniciativa legislativa primero será discutida en los siguientes meses.

López Valenzuela descartó afirmar que las corridas de toros estén perdiendo afición, explicando que siempre habrá gente que le gusten esas actividades. “Respeto esa parte, pero sí debemos de avanzar en los derechos de los animales y en su debido tiempo lo vamos a traer”, adicionó.

En esta capital se cuenta con dos plazas de toros, que ofrecen carteles de corridas y novilladas principalmente en la Feria de San Marcos y aniversario de la ciudad.