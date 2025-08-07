Diputada federal de la 4T presume ropa y joyas por más de 4 mdp

Redacción

Ciudad de México.-Diana Karina Barreras, diputada federal del Partido del Trabajo (PT), atrajo la atención de la opinión pública no solo por la polémica que desató a pedir que una ciudadana la llamara “dato protegido”, sino también por el brillo que emiten sus pertenencias de lujo que presume en redes sociales.

Y es que las fotos que publica de ella en San Lázaro, en su casa o compartiendo momentos con su familia han dejado ver su gusto por los objetos de alto valor económico. Collares, ropa, calzado y cuadros de reconocidos artistas adornan su entorno y su persona, por lo que el periodista Jorge García Orozco puso la mira en dichas pertenencias.

En redes sociales, el comunicador exhibió el uso de joyería y ropa de lujo que, de acuerdo con su investigación, no están reportados en sus declaraciones patrimoniales.

En entrevista con EL UNIVERSAL, García Orozco detalló que hasta el momento, entre joyería, ropa y otros artículos, suman alrededor de casi 5 millones de pesos.

La investigación se originó por inconsistencias patrimoniales en las declaraciones de la diputada Diana Karina Barreras y el diputado Sergio Gutiérrez Luna, declaró el periodista.

“Se descubrió que el diputado ocultaba ser socio en dos empresas y la diputada no tenía propiedades registradas en Sonora”, apuntó.

Destacó que, pese a las inconsistencias patrimoniales, en sus redes sociales Karina Barrera y Gutiérrez Luna mostraban artículos de lujo que no coincidían con su declaración en la contraloría de laCámara de Diputados.

Y destacó que los gastos de la diputada no coinciden con su sueldo de legisladora, ni siquiera sumando el sueldo del Presidente de la Cámara Baja.

“Para el nivel de cosas que han subido a sus redes sociales tendrían que haber ahorrado específicamente para ese tipo de cosas durante varios años”, aseveró García Orozco.

Entre algunos de los artículos que se han visto usar a la diputada se encuentran:

Reloj Hublot Big Bang de 377 mil 400 pesos

Lentes de sol Maui Jim de 536 euros (11 mil pesos)

Anillo Tiffany T de oro de 29 mil pesos

Lentes Gucci aviador de 10 mil 710 pesos

Tenis Doclce & Gabana portofino de 18 mil pesos

Anillo Tiffany setting de 1 millón 116 mil pesos en conjunto con una argolla (churumbela) Tiffany Harmony de 66 mil pesos.

Lentes Gucci Cat Eye de 8 mil pesos

Bolsa Hester Van Eeghen, transistor amarilla de 16 mil pesos

Tacones Dolce & Gabana de 18 mil pesos

Chamarra de piel Ferrari de 1800 euros (más de 40 mil pesos)

Bolsa Louis Vuitton Ana de 35 mil pesos

Zapatos Fendi de 12 mil pesos

Anillo Juste un clou de Cartier de 63 mil pesos

Reloj Cartier Santos Dumont de 95 mil pesos

Lentes de sol Versace de 8 mil 947

Zapatillas Casadei Tiffany de 13 mil 720 pesos

Vestido Max and Co de 6 mil 490 pesos

Vestido Desigual de 2 mil 790 pesos.

Blusa Valentino de 2 mil 180 euros (47 mil 600 pesos).

Detalló que la metodología que usa para verificar la autenticidad de los artículos de lujo se realiza primeramente por medio de Inteligencia Artificial, esto con el fin de corroborar de qué producto se trata, para posteriormente consultar a especialistas como expertos en moda, joyería y hasta en arte.

“Ha sido una investigación colectiva, varios expertos en moda me han asesorado y me han dicho ‘esto es esta marca’, lo saben por el detallito que tiene aquí, este logo corresponde a tal”, precisó.

Los funcionarios tienen que rendir cuentas y no servirse del poder

Al ser cuestionado sobre si le preocupa que haya alguna represalia en su contra, afirmó que no debería haber alguna, pues la investigación es sólida.

Explicó paraEl Gran Diario de Méxicoque las investigaciones se basan en fuentes abiertas y publicaciones de la diputada y quien debería de dar cuentas ante la autoridad son los diputados.

“Los que deberían de dar cuentas ante la propia autoridad deberían ser estos personajes, que parece que en lugar de estar sirviendo a la ciudadanía con el poder, se están sirviendo del poder”, concluyó.

El escándalo reavivó el debate sobre la falta de transparencia y uso indebido de su cargo como funcionarios públicos. Hasta el momento, ninguno de los legisladores ha emitido una postura oficial sobre las acusaciones.

El hecho se da en un contexto en que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha hecho énfasis en la austeridad republicana, esto luego de que diversos legisladores de la 4T han sido exhibidos vacacionando en países europeos.

“Dato protegido” la polémica que catapultó a la crítica a Karina Barreras

En febrero de 2024, una ciudadana de nombre Karla Estrella Murrieta fue sancionada y obligada a disculparse públicamente por 30 días por comentarios hechos en redes sociales contra la diputada petista.

Lo anterior, luego de que Diana Karina Barreras la denunciara ante el INE, el posteo de Karla Estrella posteó en febrero del 2024 un mensaje donde sugirió que la petista llegó al Congreso Federal gracias a la influencia de su esposo, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.

El hecho se volvió viral cuando usuarios apoyaron a Estrella Murrieta, luego de que se le denominó a la diputada Barreras como “Dato Protegido“, a partir de que el Tribunal Electoral señaló que no se debía usar su nombre, en respeto a su decisión de mantener su privacidad.

Con información de El Universal