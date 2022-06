Diputada del PRI formaliza denuncia contra dirigente tricolor en Aguascalientes por violencia de género

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La diputada por el PRI Verónica Romo Sánchez presentó de manera formal una denuncia en contra del dirigente estatal de su partido, Antonio Lugo, a quien acusó de presunta violencia de género hacia su persona, en una querella que se habrían sumado otras militantes mujeres.

“Claro que me calumnió, dijo que no tenía autoridad moral. Se le olvida que soy militante del mismo partido y dice que no trabajé en campaña, cuando se me encomendó el distrito VI y donde se obtuvo la mayoría de votos priistas en la capital. Lo repito, un violentador no puede estar al frente de un partido político”, subrayó en entrevista grupal.

– ¿Qué castigo pediría?

– Eso lo decidirán las instituciones correspondientes.

Romo Sánchez agregó que en esta denuncia presentada ante la Fiscalía del Estado también se sumaron la regidora capitalina Citlalli Rodríguez González y la ex legisladora federal Norma Guel Saldivar, aclarando que la queja va hacia toda la dirigencia estatal y no sólo contra Lugo.

“El señor se metió con mi familia política y dijo que tengo a familiares aquí en el Congreso, cuando se le olvida que el apellido Guel es una institución en el PRI de Aguascalientes. Lo que ocurre es que el señor lo toma todo personal, cuando yo solamente dije que su dirigencia ya está vencida cuando sea calificada la elección”, reiteró la priista.

Antonio Lugo asumió como líder estatal del partido desde inicios del año pasado, designado por la cúpula nacional, y ha mantenido diferencias públicas con varios militantes de su partido.