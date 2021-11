Diputada del PAN en Aguascalientes critica alianza con el PRI

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No tiene sentido la alianza electoral del PAN con el PRI, manifestó la legisladora blanquiazul Nancy Gutiérrez Ruvalcaba, quien cuestionó que ahora su partido apoye a un instituto político que siempre combatió.

“A mí no me gusta la alianza con el PRI. Siempre hemos sido los contrarios y a la misma sociedad no la engañas. Yo estoy en contra del típico PRIAN, duramos mucho trabajando para sacarlos del poder luego de 70 años, se logró y ahora quererlos revivir”, manifestó en entrevista.

– ¿No se justifica?

– No, yo no estoy de acuerdo. Pero a veces los acuerdos se dan desde el CEN y aquí nada más nos avisan.

Gutiérrez Ruvalcaba sí reconoció la unión que se ha formado entre ambos partidos, junto con el PRD, para enfrentar al gobierno emanado de Morena; del cual dijo está afectando a la población.

“Morena también es un peligro para México. Lo vemos ahora, cómo se están dando los recortes en temas prioritarios para el país”, insistió la legisladora blanquiazul.

Priistas, panistas y perredistas han formado alianzas en diversas elecciones, aunque en el caso de Aguascalientes solamente se concretó por un distrito federal en los pasados comicios.