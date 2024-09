Diputada de Morena falsificó información para llegar al Congreso de Jalisco

Redacción

Jalisco.-La Diputada Plurinominal de Jalisco por Morena, María de Jesús Padilla Romo fue denunciada penalmente ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado por el delito de falsificación y uso de documento falso al presentar ante el Instituto Nacional Electoral (INE) un domicilio falso con el objetivo de obtener una credencial para votar para ser legisladora local.



Los documentos en poder de Grupo Imagen, señalan que Padilla Romo aseguró residir en la Unidad Habitacional El Zalate en Guadalajara, Jalisco, donde los moradores y vecinos de la zona han reconocido que la legisladora nunca ha sido vecina u habitante del lugar, lo que sustenta la acusación de haber utilizado documentación apócrifa para obtener una credencial de elector, debido a que la diputada local sigue teniendo su residencia en el municipio de Jalostotitlán.



Antes de convertirse en diputada, María Padilla Romo era conocida en el municipio de Jalostotitlán, ubicado en la región de los Altos de Jalisco, donde tuvo una participación activa en la vida social y política local. Además, su popularidad se vio incrementada tras su paso por concursos de belleza, ya que fue reina de belleza de Jalostotitlán.



De acuerdo con la carpeta de investigación FED/JAL/GDL/0000670/2024, se giró un oficio de investigación con folio de confirmación 121402919024 para que elementos de la Policía Federal Ministerial acudiera al domicilio indicado a realizar las indagatorias correspondientes, el pasado 22 de febrero del 2024.



El resultado de las indagatorias se da a conocer el 27 de febrero del presente año, dónde a través del oficio FGR/AIC/PRM/UDN/JPFMJAL/1891/2024, se describe que María de Jesús Padilla Romo, nunca habitó el domicilio que presentó ante el INE para obtener su credencial de elector.



“Se realizó la inspección del lugar solicitada, siendo este en avenida Sor Juana Inés de la Cruz …, Unidad Habitacional El Zalate en Guadalajara, Jalisco, tratándose de un inmueble tipo casa habitación de dos niveles marcado con el número … Se anexa formato de inspección de lugar, con impresiones de las imágenes fijadas para mayor ilustración”.



La respuesta de los policías de investigación, confirman la denuncia presentada contra la legisladora morenista de haber falsificado la dirección para poder obtener un domicilio en Guadalajara para obtener su diputación local.



“Mismo lugar al que, al llamar a la puerta fui atendido por una persona del sexo femenino de la tercera edad, con quien me identifiqué plenamente como Policía Federal Ministerial, haciéndole saber el motivo de mi presencia, persona que al respecto menciona no conocer a la C. María de Jesús Padilla Romo, mencionando que ella lleva 42 años viviendo en ese domicilio y que el propietario era de su difunto marido, el C. ROG, una vez que le solicitó plasmar su dicho mediante una entrevista escrita, menciona no hacer su deseo firmar ningún tipo de documento, así mismo procedí a identificarme con los vecinos del lugar preguntándoles por la persona de nuestro interés, quienes manifiestan no conocerla”.



De prosperar la denuncia que está sustentada con las investigaciones de la Policía Federal Ministerial, la todavía legisladora local podría enfrentar una pena que de acuerdo con el Código Penal Federal es de 4 y 8 años de prisión y una multa de 300 sesenta días de multa por mentir a una autoridad, y evidentemente quedaría sin posibilidades de postularse a un nuevo cargo público de conformidad con la Ley General en Materia de Delitos Electorales.



El otro escándalo de María de Jesús Padilla Romo



Otro de los escándalos de la legisladora morenista María de Jesús Padilla Romo, son los vínculos con el Senador Carlos Lomelí Bolaños con la compra de un vehículo de lujo, un Mercedes-Benz Clase GLC 2021.



La adquisición del automóvil suscitó sospechas debido a que, antes de que Padilla Romo ocupara un cargo de elección popular, el vehículo pasó por un peculiar proceso de compra-venta entre dos empresas del Senador Carlos Lomelí.



La compra de la camioneta Mercedes-Benz Clase GLC 2021 parece ser una pieza clave en el vínculo entre Lomelí y Padilla. Como se ha mencionado, la camioneta fue comprada inicialmente por Lomedic el 25 de octubre de 2021 por 1.35 millones de pesos.



En tan solo 35 días, el vehículo fue transferido a una segunda empresa de Lomelí, Comercializadora de Productos VE SA de CV, por una cantidad menor a la de la compra original: 1.25 millones de pesos. Inmediatamente después, ese mismo día, la camioneta pasó a manos de María Padilla Romo, con una diferencia en el precio que podría levantar sospechas sobre los vínculos que tiene con el Senador Carlos Lomelí.

