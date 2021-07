Diputada de Morena en Aguascalientes sufrió intimidación en Zacatecas con armas de fuego

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-Natzielly Rodríguez Calzada, coordinadora de Morena en el Congreso, denunció haber sido víctima de un intento de extorsión por un grupo armado cuando viajaba por los límites territoriales con los del vecino estado de Zacatecas.

“El fin de semana tuve un suceso en Zacatecas. Venía manejando sobre la carretera, una camioneta me choca por atrás, me detengo, hacen salir de la carrera hasta que no me estuvieron interrogando varios sujetos”, declaró en entrevista colectiva.

– ¿Estaban armados?

– Armados. No eran policías, sino unos muchachos que estaban deteniendo en la autopista de Zacatecas, cerca de Ciudad Cuauhtémoc.

– ¿Cómo logró salir de allí?

– Por obra del Espíritu Santo, la verdad. Me detuvieron, me preguntaron a dónde iba, dónde venía y afortunadamente me dijeron puedes irte.

– ¿Volviste a nacer?

– Volví a nacer, efectivamente. Eran como seis hombres armados.

Rodríguez Calzada demandó mayores medidas al gobierno zacatecano encabezado por el priista Alejandro Tello para vigilar el tránsito que circula por su entidad y solicitar coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes. “Pedirle al gobierno de Zacatecas que se ponga las pilas, pues aunque ya estén a punto de salir, requerimos garantías los ciudadanos quienes transitamos por esas carreteras”, adicionó.

– ¿El gobernador electo David Monreal podrá con el paquete?

– Yo espero que el nuevo gobernador tenga una visión más progresista y que genere empleos, un nivel de vida mejor para que los ciudadanos de Zacatecas no tengan esa circunstancia de meterse al crimen organizado.

Ante ello, la coordinadora de Morena cuestionó la acción del ISSSSPEA, Jesús Ortiz Domínguez, por haber organizado una fiesta con supuesta temática basada en el narco. “No podemos como representantes populares hacer apología del delito y debemos enviar otro mensaje a la ciudadanía”, subrayó.

El relevo en la gubernatura de Zacatecas entre Tello y Monreal se concretaría en septiembre próximo.